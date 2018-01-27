تقدم زيمان فى الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة فى التشيك





رويترز

أظهرت نتائج أولية فى الانتخابات الرئاسية فى التشيك بعد فرز 75.46% من الدوائر الانتخابية اليوم السبت تقدم الرئيس ميلوس زيمان المقرب من روسيا بالحصول على نحو 53.83% من الأصوات مقابل حصول منافسه يرى دراهوش المقرب من الغرب على 46.16%.

واستؤنف التصويت، صباح السبت، فى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية فى الجمهورية التشيكية التى يتنافس فيها رئيس الدولة المنتهية ولايته الموالى لروسيا ميلوش زيمان والاستاذ الجامعى الموالى لاوروبا ييرى دراهوس.

أحدثت المنافسة بين مرشحين يقفان على طرفى نقيض استقطاباً واسعاً فى المجتمع التشيكى، خصوصا بشأن قضية الهجرة ووجهة السياسة الخارجية لهذا البلد العضو فى حلف شمال الأطلسى منذ 1999 وفى الاتحاد الأوروبى منذ 2004.

حض المرشحان الناخبين إلى التوجه بكثافة إلى مراكز الاقتراع وشهد اليوم الأول من الدورة الثانية الجمعة تعبئة كبيرة للناخبين الذين صوت حوالى نصف المسجلين منهم، كما ذكرت وكالة الأنباء التشيكية (تشى تى كا)، وهو عدد أكبر بعشر نقاط عن الرقم الذى سجل فى الدورة الأولى، وفى الدورة الأولى التى جرت فى 12 و13 يناير، بلغت نسبة المشاركة النهائية 61,9% .