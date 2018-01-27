تفجير عبوة ناسفة غرب العريش بدون خسائر





شمال سيناء ـ محمد حسين

أفادت مصادر أمنية بشمال سيناء اليوم ان قوات الأمن فجرت عبوة ناسفة تم الكشف عنها بمنطقة غرب العريش دون أن تتسبب فى أى خسائر.

وأوضحت المصادر، أن العبوة عثر عليها أثناء حملة تمشيط فى منطقة الحصينى، وقامت القوات المختصة بتفجيرها عن بعد، وتم إجراء مسح كلى للمنطقة بحثا عن عبوات اخرى، وتشير التحقيقات إلى أن مجهولين قاموا بزراعتها بغرض استهداف قوات الأمن أثناء سيرها على طريق العريش القنطرة.