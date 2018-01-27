تعرف على وادى النقرة بأسوان أبرز الأودية الزراعية بمصر المصدرة للزهور العطرية





أسوان – صلاح المسن

منطقة قرى شباب الخريجين بوادى النقرة بأسوان، من المناطق والأودية الزراعية ليست فى محافظة أسوان وحدها ولكن على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تنتج العديد من المحاصيل الزراعية والحبوب والخضروات .

ومؤخرا حازت قرية الحكمة أحدى قرى شباب الخريجين بوادى النقرة شهرة عالمية واسعة فى إنتاج وتصدير النباتات والزهور الطبية والعطرية. حيث تصدر سنويا إنتاج يقدر بملايين الجنيهات لدول أوربا والولايات المتحدة الأمريكية .حيث يتسم وادي النقرة بمناخ وتربة مناسبة وأيدي عاملة مدربة.

في نفس السياق توجد مبادرة رائدة لهيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع محافظة أسوان، لتبنى مشروعات متنوعة من أجل توفير المزيد من فرص العمل للشباب وخلق قرى نموذجية منتجة تشمل 4 مشروعات إنتاجية هى المجفف الشمسى المتعدد الأغراض للطماطم والبلح والكركدية والنباتات العطرية والطبية، بجانب مشروع مراكز الحرف البيئية والمشغولات اليدوية، وأيضاً مراكز خدمات رعاية الإنتاج الحيوانى فضلاً عن مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة أسوان.

قال "سيد موسى" عامل، إن هناك المئات من الشباب يعملون فى مجال حصاد قطف وتجميع الزهور والنباتات العطرية فضلا عن أن وجود عمالة غير مباشرة، معربا عن أمنياته بزيادة المساحات المنزرعة وتقديم الدعم والرعاية لكافة المزارعين وعمال الزراعة .

ولفت "على عبد الراضى" مزارع، إلى أن مزراعى قرى وادى النقرة مزارعين جادين، مناشدا البنك الزراعى و كافة البنوك الوطنية بالوقوف جوارهم وتقديم دعم مالى لهم كى يستطيعوا تصدير منتجاتهم والحفاظ على السمعة التجارية والعالمية التى حازت قرى وادى النقرة فى زارعة المحاصيل الزراعية ومنها النباتات العطرية والطبية.

و يقول "شريف سليم" رئيس جمعية إنتاج وتسويق النباتات الطبية والعطرية بوادى النقرة بأسوان، أن أشهر المحاصيل التى تزرع بقرية الحكمة هى النعناع البلدى والنعناع الفلفلى والريحان والعطر، وأنه يتم زراعة النباتات الطبية والعطرية بقرية الحكمة بوادى النقرة بأسوان، حيث تمم الزراعة بأسلوب الزراعة الحيوية وتبلغ المساحة المنزرعة بالنباتات الطبية والعطرية قرابة الألفين فدان وقابلة للزيادة وأضاف أنه يتم إنتاج نحو 6 آلاف طن سنويا على الأقل وتوفير فرص عمل حوالى 6 ألاف فرصة عمل علي الأقل، فى "زراعات قرية الحكمة بوادى النقرة " ولفت إلى أنه يتم تصدير الإنتاج لأسواق دول الإتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف" شريف سليم " رئيس جمعية إنتاج وتسويق النباتات الطبية والعطرية بوادى النقرة بأسوان أن قرية الحكمة بوادي النقرة ، تعد أحد ثلاثة مناطق يسمح الاتحاد الأوربي بالاستيراد منها.

وأوضح إلي أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية ومنظمة الإيفاد لتقطير الزيوت وتجفيف النباتات الطبية و العطرية.بصدد إنشاء مشروع لتقطير الزيوت العطرية ومصنع لتجفيف النباتات الطبية و العطرية

وأكد أن المنتجات التي يتم تصديرها تخضع قبل التصدير للتحاليل بمعامل وزارة الزراعة ومن الممكن أن يتم رفض الشحنات المصدرة اذا كانت غير مطابقة للمواصفات .



زراعات عطرية وطبية بوادي النقرة



جانب من الزراعات الطبية والعطرية



قرية الحكمة



وادي النقرة