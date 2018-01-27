ترامب يعرب عن احترامه العميق للشعوب الإفريقية فى رسالة لقمة أديس أبابا

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أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن احترامه العميق للشعوب الإفريقية، فى رسالة بعث بها إلى القادة الأفارقة المشاركين فى القمة العادية الثلاثين للاتحاد الإفريقى فى إثيوبيا.



وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن ترامب كشف فى رسالته النقاب عن أن وزير خارجيته ريكس تيلرسون سيقوم بجولة طويلة فى إفريقيا فى شهر مارس المقبل، وأكد ترامب أيضا احترامه العميق للشراكة والقيم المشتركة التى تجمع بين الدول الإفريقية والولايات المتحدة.



ووجه ترامب تحياته للقادة الأفارقة المشاركين فى أعمال قمة أديس أبابا، مؤكدا أن الجنود الأمريكيين يقاتلون جنبا إلى جنب من أجل مكافحة التطرف فى إفريقيا.



وكان ترامب قد نفى استخدام تعبيرات مهينة لوصف هايتى والدول الإفريقية، خلال لقاء عقده فى وقت سابق من الشهر الجارى مع زعماء الكونجرس لبحث إجراء تعديلات بشأن قانون الهجرة الأمريكي.