video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 27 يناير 2018 08:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يعرب عن احترامه العميق للشعوب الإفريقية فى رسالة لقمة أديس أبابا

السبت، 27 يناير 2018 07:20 م
ترامب يعرب عن احترامه العميق للشعوب الإفريقية فى رسالة لقمة أديس أبابا ترامب


أ ش أ
إضافة تعليق

أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن احترامه العميق للشعوب الإفريقية، فى رسالة بعث بها إلى القادة الأفارقة المشاركين فى القمة العادية الثلاثين للاتحاد الإفريقى فى إثيوبيا.


وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن ترامب كشف فى رسالته النقاب عن أن وزير خارجيته ريكس تيلرسون سيقوم بجولة طويلة فى إفريقيا فى شهر مارس المقبل، وأكد ترامب أيضا احترامه العميق للشراكة والقيم المشتركة التى تجمع بين الدول الإفريقية والولايات المتحدة.


ووجه ترامب تحياته للقادة الأفارقة المشاركين فى أعمال قمة أديس أبابا، مؤكدا أن الجنود الأمريكيين يقاتلون جنبا إلى جنب من أجل مكافحة التطرف فى إفريقيا.


وكان ترامب قد نفى استخدام تعبيرات مهينة لوصف هايتى والدول الإفريقية، خلال لقاء عقده فى وقت سابق من الشهر الجارى مع زعماء الكونجرس لبحث إجراء تعديلات بشأن قانون الهجرة الأمريكي

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مظاهرات فى هايتى احتجاجا على تصريحات ترامب عن "الدول الحثالة"

صور.. العالم هذا الصباح.. عواصف ثلجية تجتاح أوروبا والظلام يعم إسرائيل.. قتلى وجرحى فى حادث دهس بالبرازيل.. استقبال حافل لبابا الفاتيكان فى بيرو.. ومظاهرات بهايتى احتجاجا على تصريحات ترامب عن "الدول الحثالة""

الخطايا الخمسة فى أول سنة رئاسية لترامب.. عادى الإعلام الأمريكى ووصف الشبكات الكبرى بالكاذبة.. وشبه الأفارقة بالحثالة.. أول رئيس أمريكى يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.. واستفز رئيس كوريا الشمالية بتصريحات عنترية

ترامب

اخبار ترامب

اثيوبيا

اخبار العالم

اخبار العرب



لا تفوتك
بلاغ يتهم هشام جنينة وزوجته وابنته بالتعدى على مواطنين بالقاهرة الجديدة.. صور وفيديو

بلاغ يتهم هشام جنينة وزوجته وابنته بالتعدى على مواطنين بالقاهرة الجديدة.. صور وفيديو

وزير الرى يخفض مساحة زراعة الأرز من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفا فقط

وزير الرى يخفض مساحة زراعة الأرز من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفا فقط

فى أقل من 5 سنوات.. "الكهرباء" تضع مصر فى مصاف دول العالم المنتجة للطاقة.. لأول مرة احتياطى الشبكة يتجاوز الـ25% صيف 2018.. الشركة القابضة: ارتفاع الاستهلاك الصناعى لـ46%.. وتعلن: لدينا طاقة تكفى ألف مصنع جديد

فى أقل من 5 سنوات.. "الكهرباء" تضع مصر فى مصاف دول العالم المنتجة للطاقة.. لأول مرة احتياطى الشبكة يتجاوز الـ25% صيف 2018.. الشركة القابضة: ارتفاع الاستهلاك الصناعى لـ46%.. وتعلن: لدينا طاقة تكفى ألف مصنع جديد

فيديو .. تفاصيل الـ 30 دقيقة الأخيرة للوليد بن طلال بفندق ريتز كارلتون قبل إطلاق سراحه..الأمير: السلطات السعودية لم تسئ لى وكنت أعيش فى بيتى..سأواصل حياتى بالمملكة ولن أترك أعمالى..وليس لدى ما أخفيه على الإطلاق

فيديو .. تفاصيل الـ 30 دقيقة الأخيرة للوليد بن طلال بفندق ريتز كارلتون قبل إطلاق سراحه..الأمير: السلطات السعودية لم تسئ لى وكنت أعيش فى بيتى..سأواصل حياتى بالمملكة ولن أترك أعمالى..وليس لدى ما أخفيه على الإطلاق

شاهد.. محمد صلاح لا يعرف الهزيمة أمام فراعنة إنجلترا

شاهد.. محمد صلاح لا يعرف الهزيمة أمام فراعنة إنجلترا

فيديو وصور.. أطول رجل وأقصر امرأة فى العالم: لازم نزور مصر تانى

فيديو وصور.. أطول رجل وأقصر امرأة فى العالم: لازم نزور مصر تانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة