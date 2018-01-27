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تحقيقات حريق مصنع الهرم: محتوياته أدت لانتشار النيران والخسائر بالملايين

السبت، 27 يناير 2018 02:35 م
تحقيقات حريق مصنع الهرم: محتوياته أدت لانتشار النيران والخسائر بالملايين حريق مصنع الهرم-أرشيفية


كتب ــ أحمد الجعفرى
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استمعت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد عطية رئيس النيابة؛ لأقوال عدد من شهود العيان والعاملين بمصنع الكابلات الذى تعرض للاحتراق بمنطقة كفر الجبل بالهرم أول أمس الخميس، وتبين من خلال أقوالهم أن النيران اشتعلت فى غضون الساعة السابعة مساءً، وأنه سرعان ما امتدت لتشمل باقى أجزاء المصنع، ما أسفر عن احتراق محتوياته بالكامل، وامتدادها لإحدى المنازل القريبة.

 

وتابع الشهود فى أقوالهم، أن عددا من الأهالى غادروا منازلهم خوفاً من امتداد الحريق إليها، فضلاً عن اختناقهم جراء الغازات السامة المتصاعدة من جراء الحريق، مؤكدين أن ما ساعد على انتشار الحريق هو محتويات المصنع من البلاستك والكابلات التى أدت إلى امتداد النيران وتوسعها لتشمل محيطا كبيرا من المنطقة التى شهدت الواقعة، فيما لم يتهم أحد بوجود شبهة جنائية حول الحادث.

 

وتنتظر النيابة تقرير المعمل الجنائى بشأن الحريق الذى نشب فى مصنع الكابلات للوقوف على ظروفه وملابساته، فضلاً عن تقرير بحجم الخسائر الناجمة جراء الحريق، والتى قدرت وفقاً للاحصاء الأولى بملايين الجنيهات، كما تنتظر التقرير الطبى الخاص بالمصابين لإرفاقه بملف التحقيقات، وتقرير الحماية المدنية التى تصدت للنيران وتمكنت من السيطرة عليها.


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