تحريز كمية من هياكل الدواجن الفاسدة بمصانع "بير السلم " بقليوب





القليوبية - احمد عبد الهادي بكير

شن مجلس مدينة قليوب، برئاسة الدكتورة عزيزة السيد، وبالإشتراك مع الطب البيطرى، وإدارة تموين قليوب، حملة مكبرة على مصانع "بير السلم" التى تنتج المواد الغذائية، وذلك بهدف متابعة الأسواق والتفتيش عليها بشكل مستمر للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة لجمهور المواطنين .

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن به ثلاجات حفظ لحوم ودواجن بمنطقة عزبة العرب التابعة للوحدة المحلية بـ "بلقس"، دائرة مركز قليوب، وبتفتيش الثلاجات تم ضبط عدد 6,301 كيلو جرام هياكل وأجزاء دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي، كما تم ضبط عدد 5,700 كيلو جرام شيش وفيلية دواجن معبئة داخل أكياس ومدون عليها أسماء وعلامات تجارية غير مسجلة، مما يعد ذلك غشا تجاريا .

وعلى الفور تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتشميع المخازن بالشمع الأحمر، وضبط أصحاب الثلاجات، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق .

من جانبها أكدت الدكتورة عزيزة السيد رئيس مدينة قليوب، بأن أصحاب ثلاجات اللحوم اعترفوا بقيامهم بتجميع هياكل وارجل وفضلات الدواجن، وذلك لإعادة فرمها مره اخرى وتعبئتها وبيعها لمحلات البيتزا والحواوشى والكفته، مما يمثل خطورة بالغة على صحة المواطنين .

وأضافت رئيس مدينة قليوب، بأن حملات التفتيش على الأسواق ومنافذ بيع المنتجات الغذائية مستمرة بشكل يومى، وذلك بهدف التأكد من سلامة المنتجات المعروضة بالأسواق ولمواجهة جشع واستغلال التجار معدومى الضمير .