تحرير 684 توكيلا للرئيس السيسي بشمال سيناء

تحرير 684 توكيلا للرئيس السيسي بشمال سيناءالسبت، 27 يناير 2018 08:05 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
شمال سيناء محمد حسين
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سجلت مكاتب الشهر العقارى بشمال سيناء تحرير 684 توكيلا للرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح للرئاسة.
وقالت مصادر بمكتب الشهر العقارى بشمال سيناء إنه إضافة إلى التوكيلات المحررة للرئيس السيسى، ثبتت التوكيلات الأخرى لباقى المرشحين المحتملين كما هى فى وقت سابق و8 بينها 5 توكيلات للمرشح المحتمل خالد على، وتوكيلان للمرشح المحتمل باسم محمد زهران، وتوكيل واحد للمرشح المحتمل محمد أنور السادات.
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