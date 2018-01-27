بيطرى بالدقهلية: صرف 500 ألف إبرة للتطعيم ضد حمى الوادى المتصدع





مع انخفاض برودة الجو وظهور بعض الأمراض فى الماشية، ومنها الحمى القلاعية فى هذا التوقيت من العام، قال الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل وزاره الطب البيطرى فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، إنه تم تحصين 657.122 رأس ماشية وأغنام ضد مرض حمى الوادى المتصدع وذلك بزيادة عن الحملة السابقة 169.643 رأس ماشية وغنم، والحملة ستستمر لمدة شهر على مستوى الإدارات البيطرية البالغ عددها 21 إدارة، وقد تم صرف أكثر من 500 الف سنه إبره للتحصين، وفى حال نفاذها يتم الطلب مره أخرى من الهيئة، وأشار إلى أن تكلفه تحصين الماشية 10 جنيه للكبيرة والصغيرة 5.75 جنيه

وأضاف أنه تم ترقيم الماشيه التى تم تحصينها ضد مرض الحمى القلاعية بحلق، يستديم معها طوال عمرها، ومن الملاحظ إقبال المربين على التحصين ماشيتهم، كما تم اختبار 14646 حيوان بالنسبة لمرض الدرن وقد ثبت إصابة أربع حالات فقط ، كما انه تم فحص 977.17 حالة يتبين إصابة 14 حاله فقط منها وذلك على مدار العام الماضى

و المزارع الكبيرة يتم الاختبار فيه دورى كل ست شهور، ولا توجد حالات إصابة جماعية ولكن الإصابة تكون فى حالات فرديه ومن شروط تسليم اللبن الناتج عن الماشية خلوها من مرضى البروسيلا والدرن.

وأكد أن إدارة المنزلة هى أعلى الإدارات فى نسبه التحصينات، حيث تم تحصين 32 ألف رأس ماشيه ضد مرض الحمى القلاعية يليها إدارة مركز المنصورة فى شربين وبلقاس ونبروه ويتم التقييم فى نهاية الحملة، ولا نواجه مشاكل مع المزارع الكبرى ولكن المشاكل عادة تكون فى المزارع الصغيرة العشوائية التى ليس بها أبسط قواعد الأمان الحيوى من تطهير وتعقيم.

وأوضح أنه لدينا فى الدقهلية أكثر من 4000 مزرعة دواجن منهم المزارع الغير مرخصة، ولهذا قررنا إتباع نظام معين لتحصين الدواجن فى تلك المزارع ضد مرض أنفلونزا الطيور، حيث يتم معاينة كل مجموعه مزارع معا ونعتبرها كتله، ويتم دخول الكتاكيت بها مره واحده، والبيع يتم أيضا مره واحده حتى نتلافى الخسائر، وتلك المزارع العشوائية تم بناؤها بطريقه عشوائية فى فتره الثورة، ومن خلال فريق العمل البيطرى نجد أن معظم المربيين حريصين على تحصين الدواجن فى مزارعهم ويوجد لدينا فريق طبى مخصوص للمتابعة وتقصى المزارع.

وعلى الجانب الأخر بدأت مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، استخدام أختام المجازر الجديدة بنظام "البصمة " من خلال المجازر التابعة لها وذلك عقب توزيعها متضمنة العديد من التغييرات بحيث يصعب تقليدها أو استخدامها فى حال سرقتها.

و ذلك فى إطار التشديدات التى فرضتها مديرية الطب البيطرى بالدقهلية لمنع التلاعب وسرقة الأختام الجديدة، وهناك تسعه أنواع من الأختام للأبقار الصغير والكبير والجاموس الصغير والكبير والجمال الصغير والكبيرة والأغنام الصغيرة والكبيرة والماعز