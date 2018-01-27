بكين تطور طائرة تجسس لتحديد الطائرات النفاثة المعادية





أ ش أ

تطور الصين حالياً طائرة مراقبة جوية جديدة صممت كى يتم إطلاقها من على ظهر حاملة طائرات ومزودة بنظام رادارى لتحديد موضع الطائرات النفاثة المعادية التى تتسلل خلسة إلى داخل البلاد.

وأكدت وسائل إعلام صينية تابعة للدولة أن الصين ولأول مرة بصدد بناء أول طائرة إنذار مبكر من طراز (كيه جيه-600) لتكون محمولة على حاملة طائرات.



ويأتى الإعلان عن الطائرة فى الوقت الذى نشرت فيه الولايات المتحدة طائرات تسلل نفاثة من طراز (إف-35) فى قواعد فى اليابان وبلدان أخرى من منطقة آسيا-المحيط الهادى على مدار العام الماضي، متحديةً بذلك الدفاعات الجوية الصينية.



وقال مراقبون عسكريون وصينيون : إن الطائرة (كيه جيه-600) سيتم تزويدها بأشعة مسح إليكترونية نشطة ومتقدمة أو رادارات تمكنها من تحديد موضع طائرات التسلل مثل الطائرات الأمريكية من طراز (إف-22)، و(إف-35).