انفجار قنبلة فى دياربكر جنوب شرق تركيا

انفجار قنبلة فى دياربكر جنوب شرق تركياالسبت، 27 يناير 2018 08:00 م
الشرطة التركية - أرشيفية
أ ف ب
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انفجرت قنبلة يدوية الصنع وضعت فى حاوية للنفايات مساء السبت، قرب مقر محافظة دياربكر، كبرى مدن جنوب شرق تركيا ذى الغالبية الكردية من دون أن تسفر عن ضحايا، وفق السلطات المحلية.
وقالت محافظة دياربكر فى بيان إن الانفجار نتج من "عبوة ناسفة يدوية الصنع تم وصلها بقارورة غاز".
وأكد المصدر نفسه أن الانفجار الذى لم تتبن مسؤوليته أى جهة حتى الآن "لم يسفر عن ضحايا أو خسائر مادية"، لافتة إلى فتح تحقيق.
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