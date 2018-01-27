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النيابة تصرح بدفن جثة عامل سقط من الطابق الخامس بـ 6 أكتوبر

السبت، 27 يناير 2018 11:17 م
النيابة تصرح بدفن جثة عامل سقط من الطابق الخامس بـ 6 أكتوبر جثة - صورة أرشيفية


كتب أحمد الجعفرى
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صرحت نيابة 6 أكتوبر، تحت إشراف المستشار مدحت مكى، بدفن جثة عامل لقى مصرعه، بعدما اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس داخل منزله بأكتوبر، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص بأكتوبر، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتوفى اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس، مما أسفر عن إصابته بكسر بالجمجمة وكسور متفرقة بأنحاء جسده، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 

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