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النيابة تأمر بدفن جثة طفل صدمه قطارا أثناء عبوره الطريق بمنطقة الحوامدية

السبت، 27 يناير 2018 03:39 م
النيابة تأمر بدفن جثة طفل صدمه قطارا أثناء عبوره الطريق بمنطقة الحوامدية جثة - أرشيفية


كتب أحمد الجعفرى
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صرحت نيابة البدرشين بجنوب الجيزة، تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة، بدفن جثة طفل لقى مصرعه أثر اصطدام قطار سكة الحديد بمنطقة الحوامدية به، وطلبت النيابة تحريات مباحث السكة الحديد حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشف التقرير الطبى الذى أعده مفتش الصحة، أن الطفل المتوفى فى أوائل العقد الثانى من عمره ويرتدى ملابسه كاملة، وأنه توفى إثر صدمه عن طريق قطار السكة الحديد، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، وأنه لا وجود لشبهة جنائية حول الحادث.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة اصطدام قطار به بالحوامدية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أنه أثناء عبور طفل يبلغ من العمر 11 عاما صطدمه قطار، ما أسفر عن مفارقته الحياة، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 


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