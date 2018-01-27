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"الملابس الجاهزة": إقامة معارض بالمؤسسات الحكومية لبيع الملابس بأسعار مخفضة

السبت، 27 يناير 2018 10:29 ص
"الملابس الجاهزة": إقامة معارض بالمؤسسات الحكومية لبيع الملابس بأسعار مخفضة محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات


كتبت دانة الحديدى
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أكد محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات أن الغرفة ستبدأ فى إقامة عدد من المعارض لبيع الملابس الجاهزة للموظفين بأسعار مخفضة، بالتعاون مع المؤسسات والمصالح الحكومية العاملين بها.

 

وأضاف عبد السلام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تلك المعارض تأتى فى إطار المبادرة التى ستقوم الغرفة بإطلاقها قريبا، لبيع الملابس الجاهزة بالتقسيط، سواء للموظفين أو لحاملى البطاقات البنكية، موضحا أنه جار حاليا التفاوض مع عدد من البنوك لإيجاد آلية لتقسيط الملابس المباعة، على أن تتحمل شركات ومحال الملابس الجاهزة المشاركة فى المبادرة نسبة الفائدة البنكية.

 

جدير بالذكر أنه من المقرر إجراء الانتخابات الخاصة باختيار أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة، بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشائها، بحلول شهر مايو المقبل، بحيث تستأنف الغرفة عملها رسميا بعد تعليق العمل بها خلال الدورة الماضية لاتحاد الصناعات، على خلفية النزاع القانونى بينها وبين غرفة الصناعات النسيجية.


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