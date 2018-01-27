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السبت، 27 يناير 2018 03:07 م
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المزمار فى استقبال وزير النقل الأسبق بمؤتمر إعلان ترشحه لمنصب نقيب المهندسين

السبت، 27 يناير 2018 02:50 م
المزمار فى استقبال وزير النقل الأسبق بمؤتمر إعلان ترشحه لمنصب نقيب المهندسين المزمار البلدي في استقبال وزير النقل الأسبق


الإسماعيلية - محمد عوض
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استقبلت فرقة لعزف الموسيقى بالمزمار البلدى والمزمار المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق فى مؤتمر انتخابى لإعلان ترشحه على منصب نقيب المهندسين فى الانتخابات التكميلية للنقابة .

 

وحضر ضاحى المؤتمر وبرفقته أعضاء بقائمته التى تخوض الانتخابات تخت شعار، مهندسون فى حب مصر معا من أجل نقابة حرك ومرجعية هندسية واعدة بعيدا عن السياسة والأحزاب .

 

ويدعم القائمة من مهندسى الإسماعيلية المهندس محمود عثمان عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية وشقيقه المهندس أحمد عثمان المرشح لعضوية نقابة المهندسين فى قائمة وزيرالنقل الأسبق.

 

ودعا ضاحى للمؤتمر المقام بقاعة نادى تابع للعاملين بقطاع القناة لشركة المقاولون العرب بمدينة الإسماعيلية، ورفعت فيه لافتات تأييد عليها شعارات نقابية ببرنامج مختصر للقائمة يطمح إلى تحسين الاستثمار لأصول شركات هندسية تابعة للنقابة وتشغيلها فى تحقيق التنمية وتصميم المشروعات القومية لمصر .

 

 الطبل البلدي في استقبال وزير النقل الأسبق (1)

المزمار البلدى فى استقبال وزير النقل الأسبق

 

الطبل البلدي في استقبال وزير النقل الأسبق (2)
المزمار البلدى فى استقبال وزير النقل الأسبق 

 

الطبل البلدي في استقبال وزير النقل الأسبق (3)
المزمار البلدى فى استقبال وزير النقل الأسبق

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