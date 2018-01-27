video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 27 يناير 2018 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المرور يحرر 2042 مخالفة كلبش ويسحب 243 رخصة سيارة فى حملات بالقاهرة

السبت، 27 يناير 2018 02:51 م
المرور يحرر 2042 مخالفة كلبش ويسحب 243 رخصة سيارة فى حملات بالقاهرة حملة مرورية - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، العديد من الحملات المكبرة بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، لضبط المخالفين المؤثرين فى حدوث حالة من الاستياء لدى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم على مستوى كافة القطاعات الجغرافية بالعاصمة.

 

وأسفرت نتائج الحملات عن تحرير 3480 مخالفة نموذج 125 مرور، و2042 مخالفة كلبش، وحجز 11 توك توك، و70 مخالفة سير النقل، و243 سحب رخصة، و122 مخالفة دراجات بخارية، و4 سيارات بدون لوحات وبدون تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 1622 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

اخبار الحوادث

اخبار المرور

حملات مرورية

مرور القاهرة



لا تفوتك
الرئيس السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة فى الدورة الثلاثين للقمة الأفريقية

الرئيس السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة فى الدورة الثلاثين للقمة الأفريقية

رئيس الوزراء يعود لممارسة مهام عمله اليوم.. ويلتقى وزيرى العدل والبترول

رئيس الوزراء يعود لممارسة مهام عمله اليوم.. ويلتقى وزيرى العدل والبترول

معلومات تهمك عن معرض القاهرة الدولى للكتاب.. خصومات على إصدارات القومى للترجمة وهيئة الكتاب تصل لـ70%.. ودخول الأطفال وأسر الشهداء مجاناً.. وعرض أكثر من 100 فيلم روائى وتسجيلى.. واستضافة محمود الخطيب

معلومات تهمك عن معرض القاهرة الدولى للكتاب.. خصومات على إصدارات القومى للترجمة وهيئة الكتاب تصل لـ70%.. ودخول الأطفال وأسر الشهداء مجاناً.. وعرض أكثر من 100 فيلم روائى وتسجيلى.. واستضافة محمود الخطيب

البرلمان يرفض المساس بعمال السكة الحديد.. لجنة النقل: اعتبارهم عبء كلام مغلوط ويجب الاستفادة من خبراتهم.. "كلوب": إعادة هيكلة الأجور ومعالجة فجوة مرتبات القيادات هى الحل.. ونائب ينصح باستغلال الموارد المتاحة

البرلمان يرفض المساس بعمال السكة الحديد.. لجنة النقل: اعتبارهم عبء كلام مغلوط ويجب الاستفادة من خبراتهم.. "كلوب": إعادة هيكلة الأجور ومعالجة فجوة مرتبات القيادات هى الحل.. ونائب ينصح باستغلال الموارد المتاحة

رويترز: أسرة الوليد بن طلال تؤكد إطلاق سراحه

رويترز: أسرة الوليد بن طلال تؤكد إطلاق سراحه

مصادر بـ"النقل": بدء تطبيق زيادات أسعار تذاكر السكة الحديد الأسبوع الجارى

مصادر بـ"النقل": بدء تطبيق زيادات أسعار تذاكر السكة الحديد الأسبوع الجارى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة