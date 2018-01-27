المرور يحرر 2042 مخالفة كلبش ويسحب 243 رخصة سيارة فى حملات بالقاهرة

المرور يحرر 2042 مخالفة كلبش ويسحب 243 رخصة سيارة فى حملات بالقاهرةالسبت، 27 يناير 2018 02:51 م
حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، العديد من الحملات المكبرة بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، لضبط المخالفين المؤثرين فى حدوث حالة من الاستياء لدى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم على مستوى كافة القطاعات الجغرافية بالعاصمة.
وأسفرت نتائج الحملات عن تحرير 3480 مخالفة نموذج 125 مرور، و2042 مخالفة كلبش، وحجز 11 توك توك، و70 مخالفة سير النقل، و243 سحب رخصة، و122 مخالفة دراجات بخارية، و4 سيارات بدون لوحات وبدون تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
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