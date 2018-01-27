video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 27 يناير 2018 07:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المرصد السورى: القوات التركية تقصف مواقع للأكراد شرق نهر الفرات

السبت، 27 يناير 2018 04:05 م
المرصد السورى: القوات التركية تقصف مواقع للأكراد شرق نهر الفرات منطقة عفرين


لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان ، اليوم السبت، أن القوات التركية استهدفت ريف مدينة عين العرب الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية على الضفاف الشرقية لنهر الفرات.

وأكد المرصد وفقا لقناة الحرة الأمريكية، استمرار الاشتباكات العنيفة بين القوات التركية مسلحى المعارضة الموالين لها من جهة ووحدات حماية الشعب الكردية من جهة أخرى فى عدة محاور من ريف عفرين شمال سوريا ، وذلك وسط قصف متبادل بين الطرفين .

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، أفاد -فى وقت سابق اليوم-، بارتفاع حصيلة قتلى الجنود الأتراك فى العملية العسكرية بعفرين إلى 7 جنود و65 عنصرا من مسلحى المعارضة الموالية لأنقرة.

وكان الأكراد فى منطقة عفرين السورية قد طالبوا - فى وقت سابق - الحكومة السورية بالعمل على مواجهة الهجوم التركى عليهم. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

آلاف الأكراد يتظاهرون بمدينة كولونيا الألمانية احتجاجا على اعتداءات عفرين

المعارضة السورية المدعومة من أنقرة: سنخوض معركة منبج بعد "عفرين"

عفرين

سوريا

اخبار سوريا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
فيديو..اللحظات الأخيرة للوليد بن طلال داخل فندق ريتز كارلتون قبل إطلاق سراحه

فيديو..اللحظات الأخيرة للوليد بن طلال داخل فندق ريتز كارلتون قبل إطلاق سراحه

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والشبورة الكثيفة تغطى الطرق صباحًا

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والشبورة الكثيفة تغطى الطرق صباحًا

بشائر الخير.. القمح يتصدر محاصيل الشتاء بـ3 ملايين و150 ألف فدان من إجمالى 4 ملايين و900 ألفا.. الزراعة: توفير 73% من الاحتياجات السمادية ولا توجد أزمات.. وحملات على مليونى فدان خضروات وفاكهة لمواجهة سوء الطقس

بشائر الخير.. القمح يتصدر محاصيل الشتاء بـ3 ملايين و150 ألف فدان من إجمالى 4 ملايين و900 ألفا.. الزراعة: توفير 73% من الاحتياجات السمادية ولا توجد أزمات.. وحملات على مليونى فدان خضروات وفاكهة لمواجهة سوء الطقس

أهم 4 مصادر لتمويل الإرهاب.. المال القطرى ومتحصلات عمليات السطو المسلح على مكاتب البريد وسيارات نقل الأموال أبرزها.. وخبير أمنى يطالب بتدريب عناصر الأمن الخاص تحت إشراف وزارة الداخلية

أهم 4 مصادر لتمويل الإرهاب.. المال القطرى ومتحصلات عمليات السطو المسلح على مكاتب البريد وسيارات نقل الأموال أبرزها.. وخبير أمنى يطالب بتدريب عناصر الأمن الخاص تحت إشراف وزارة الداخلية

البحوث الفلكية: السبت 17 فبراير غرة شهر جمادى الآخرة فلكيًا

البحوث الفلكية: السبت 17 فبراير غرة شهر جمادى الآخرة فلكيًا

مساعد رئيس الوفد: يحق لنواب الحزب سحب توكيلات تأييد السيسي وتوقيعها للبدوى

مساعد رئيس الوفد: يحق لنواب الحزب سحب توكيلات تأييد السيسي وتوقيعها للبدوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة