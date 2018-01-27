المرصد السورى: القوات التركية تقصف مواقع للأكراد شرق نهر الفرات

المرصد السورى: القوات التركية تقصف مواقع للأكراد شرق نهر الفراتالسبت، 27 يناير 2018 04:05 م
منطقة عفرين
لندن (أ ش أ)
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ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان ، اليوم السبت، أن القوات التركية استهدفت ريف مدينة عين العرب الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية على الضفاف الشرقية لنهر الفرات.
وأكد المرصد وفقا لقناة الحرة الأمريكية، استمرار الاشتباكات العنيفة بين القوات التركية مسلحى المعارضة الموالين لها من جهة ووحدات حماية الشعب الكردية من جهة أخرى فى عدة محاور من ريف عفرين شمال سوريا ، وذلك وسط قصف متبادل بين الطرفين .
وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، أفاد -فى وقت سابق اليوم-، بارتفاع حصيلة قتلى الجنود الأتراك فى العملية العسكرية بعفرين إلى 7 جنود و65 عنصرا من مسلحى المعارضة الموالية لأنقرة.
وكان الأكراد فى منطقة عفرين السورية قد طالبوا - فى وقت سابق - الحكومة السورية بالعمل على مواجهة الهجوم التركى عليهم.
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