القوى العاملة: حل مشكلة 4 مدرسات مصريات وعودتهم للعمل بالسعودية





أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات عاجلة لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، بالمملكة العربية السعودية، بسرعة حل مشكلة 4 مدرسات مصريات، ورفع ايقافهم عنهم، وعودتهم للمدرسة التي يعملون بها، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال الوزير إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان ، أكد فيه أنه مكتب التمثيل العمالي تدخل علي الفور لدي إدارة المدرسة ، لحل مشكلة 4 مدرسات يعملن بإحدى المدارس الأهلية للبنات بالمملكة، وهم :"نادية .أ .ع" ، و"هند.أ.أ"، و"فريال.ع .م"، و "أمال.س .ع"، حيث اتضح أن المدرسات يطلبن نقل كفالتهم إلي مدرسة أخري نظرا لإيقافهم عن العمل قبل إجازة نصف العام.

وأفادت إدارة المدرسة أن أسباب الايقاف يرجع إلي أن المدرسات تقدمن بشكوي للهيئة العمالية يطلبون فيها نقل كفالتهم ، وهو إجراء صعب تنفيذه نظرا لصعوبة إجراءات استخراج تأشيرات جديدة حاليا "مدارس بنات" ،وقام بتوضيح ذلك لهن من قبل إصدار قرار الإيقاف عن العمل.