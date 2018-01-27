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القبض على مزارع هارب من 4 أحكام قضائية بالمنيا

السبت، 27 يناير 2018 02:19 م
القبض على مزارع هارب من 4 أحكام قضائية بالمنيا متهم - أرشيفية


المنيا - حسن عبد الغفار
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على مزارع، هارب من 4 أحكام قضائية.
 
 
وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا  من مأمور مركز شرطة سمالوط عرب،  بضط سامح حسن ريان 34 عامًا، فلاح ويقيم فى قرية منقطين، والصادر ضده 4 أحكام قضائية، وتحرر له المحضر رقم 331 لسنة 2018 إدارى مركز شرطة سمالوط غرب .
 
 
تحرر المحضر اللازم، وجارى عرضه على النيابة.

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