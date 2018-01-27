القبض على مزارع هارب من 4 أحكام قضائية بالمنيا





المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على مزارع، هارب من 4 أحكام قضائية.

وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط عرب، بضط سامح حسن ريان 34 عامًا، فلاح ويقيم فى قرية منقطين، والصادر ضده 4 أحكام قضائية، وتحرر له المحضر رقم 331 لسنة 2018 إدارى مركز شرطة سمالوط غرب .

تحرر المحضر اللازم، وجارى عرضه على النيابة.