القبض على مزارع هارب من 4 أحكام قضائية بالمنيا

متهم - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على مزارع، هارب من 4 أحكام قضائية.
وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط عرب، بضط سامح حسن ريان 34 عامًا، فلاح ويقيم فى قرية منقطين، والصادر ضده 4 أحكام قضائية، وتحرر له المحضر رقم 331 لسنة 2018 إدارى مركز شرطة سمالوط غرب .
تحرر المحضر اللازم، وجارى عرضه على النيابة.
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