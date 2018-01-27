"الفالح والعبادى" يناقشا استثمارات الطاقة والصناعة بين السعودية والعراق





(رويترز)

قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، أمس الجمعة، إنه اجتمع مع رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى وناقشا دور العراق فى الاتفاق العالمى لخفض إنتاج النفط وتحقيق الاستقرار فى أسواق الخام.

وفى حسابه على "تويتر"، قال الفالح إنه والعبادى ناقشا أهمية استمرار التنسيق بين البلدين المنتجين للنفط، واستثمارات فى قطاعى الطاقة والصناعة وتشجيع الصادرات فى كل من البلدين. واجتمع الاثنان أثناء مشاركتهما فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى منتجع دافوس بسويسرا.