"الفالح والعبادى" يناقشا استثمارات الطاقة والصناعة بين السعودية والعراق

"الفالح والعبادى" يناقشا استثمارات الطاقة والصناعة بين السعودية والعراقالسبت، 27 يناير 2018 03:00 ص
رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
(رويترز)
إضافة تعليق
قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، أمس الجمعة، إنه اجتمع مع رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى وناقشا دور العراق فى الاتفاق العالمى لخفض إنتاج النفط وتحقيق الاستقرار فى أسواق الخام.
وفى حسابه على "تويتر"، قال الفالح إنه والعبادى ناقشا أهمية استمرار التنسيق بين البلدين المنتجين للنفط، واستثمارات فى قطاعى الطاقة والصناعة وتشجيع الصادرات فى كل من البلدين. واجتمع الاثنان أثناء مشاركتهما فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى منتجع دافوس بسويسرا.
إضافة تعليق
الحلقة الرابعة.. أدلة الثبوت فى قضية محاولة اغتيال "السيسى" تكشف: الفلسطينى "أبوحازم" أدار أموال "ولاية سيناء" من تركيا عن طريق "العزازى".. بنادق قنص ونظارات شمسية وأقلام مزودة بكاميرات بأحراز المتهمين
شعبان عبد الرحيم: محدش هينجح فى الانتخابات غير السيسى وكل المرشحين ضده شوية "حبشتكنات".. المطرب يتساءل:"هو خالد على بيبيع كشرى ولا بيشتغل إيه بالظبط".. وسامى عنان بيترشح للرئاسة بأمارة إيه.. ويعلّق:"ارحمونا"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة