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العراق: مقتل مدنى وإصابة آخر فى انفجار عبوة ناسفة جنوب ديالى

السبت، 27 يناير 2018 04:45 م
العراق: مقتل مدنى وإصابة آخر فى انفجار عبوة ناسفة جنوب ديالى القوات العراقية - أرشيفية


أ ش أ
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 أفاد مصدر محلى فى محافظة ديالى، اليوم السبت، بمقتل مدنى وإصابة آخر جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبى المحافظة .


وقال المصدر - فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز ) - " إن عبوة ناسفة انفجرت، عصر اليوم، على جانب طريق زراعى قرب منطقة عبارة بهرز، (7كم جنوبى بعقوبة)، أسفرت عن مقتل مدنى وإصابة آخر بجروح حرجة"،مضيفا أن قوة أمنية حضرت فور تلقيها بلاغا بالحادث، وفتحت تحقيقا لمعرفة الجهة التى تقف وراءه.
 

وتشهد ديالى أعمال عنف بين فترة وأخرى بعضها بدوافع إرهابية وجنائية تؤدى إلى سقوط ضحايا فى صفوف المدنيين.
 

 


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