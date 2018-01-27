العراق: بدء رفع الأنقاض من موقع مطار الموصل تمهيدا لإعادته للخدمة





بغداد (أ ش أ)

أعلن مجلس محافظة نينوى العراقية اليوم السبت، البدء فى رفع الأنقاض من موقع مطار الموصل بعد تدميره من قبل عصابات داعش الإرهابية خلال عمليات التحرير جنوب الموصل.

وقال بشار الكيكى رئيس مجلس محافظة نينوى - فى تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "إن الكوادر الفنية والهندسية بالموصل بدأت فى رفع الأنقاض من المطار"، موضحا أنه سيتم بناء مدرجين وصالة استقبال داخل المطار استعدادا لإعادته للخدمة.