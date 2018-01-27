العثور على قاربى نجاة فى منطقة البحث عن قارب الصيد الروسى المفقود

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عثرت سفينة بحث اليوم السبت على قاربى نجاة فى منطقة البحث عن قارب الصيد الروسى المفقود منذ أمس الأول الخميس، والذى كان على متنه 20 شخصا فى بحر اليابان قبالة سواحل إقليم بريموريه فى الشرق الأقصى الروسي.

وأفاد مركز تنسيق عمليات البحث فى مدينة فلاديفوستك -فى تصريحات بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- بأن سفينة مشاركة فى عمليات البحث عثرت على قاربى نجاة فى الموقع المحدد، وقامت برفعهما.



وكانت "تاس" قد نقلت عن ممثل فى المركز تصريحه فى وقت سابق اليوم بأن طائرة بحث عثرت على جسم غريب يشبه قارب النجاة وأن سفينتين مشاركتين فى عمليات البحث فى طريقهما إلى موقع الجسم لفحصه، مضيفا أن أحوال الطقس فى المنطقة تشهد تحسنا.

وذكرت الوكالة أن عمليات البحث عن قارب الصيد تشارك فيها طائرتا بحث ومروحيتان وسفينتان حيث غطت مساحة 7 آلاف و286 كيلومترا مربعا وأسفرت عن العثور على بعض المعدات والمخلفات وسترتى نجاة دون العثور على أى أثر للسفينة أو طاقمها.