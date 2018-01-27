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السبت، 27 يناير 2018 08:28 ص
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الصين تساعد كينيا على إقامة سد لتوليد الكهرباء بالقوى المائية

السبت، 27 يناير 2018 07:57 ص
الصين تساعد كينيا على إقامة سد لتوليد الكهرباء بالقوى المائية انشاءات _ صورة أرشيفية


نيروبى أ ش أ
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وقعت وزارة المياه والرى الكينية على عقد مع مجموعة " جيزوبا " الصينية لتنفيذ المرحلة الأولى من سد " ثواكى " لتوليد الكهرباء بالقوى المائية .

وسيقام مشروع السد على حدود مقاطعتى كيتوى و ماكوينى ، وستشارك الحكومة وبنك التنمية الأفريقى فى تمويله ، وكان هذا المشروع مثيرا للجدل بين وزير المياه إيجوين وامالوا ووزير الشئون البلدية باتريك موانجى ، حيث ذكر وزير المياه أنه سيتم تعويض أصحاب الأراضى التى سيتم مصادرتها لحساب المشروع الذى سيتم تنفيذه خلال فترة 56 شهرا .

وأضاف قائلا انه بمجرد استكمال هذا المشروع فإن السد سيفيد 3ر1 مليون مواطن فى مقاطعات ماتشاكوس وماكوينى وكيتوى.

ومن المتوقع أن يؤدى هذا السد إلى توليد عشرين ميجاوات من الكهرباء ، وقد أشار وزير المياه الكينى إلى أن هذا السد يعتبر أكبر مشروع مائى فى الدولة ، وسيساعد على توفير مياه لرى مائة ألف هيكتار من أراضى المنطقة .


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كينيا

سد لتوليد الكهرباء بالقوى المائية

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