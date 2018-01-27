الصين تساعد كينيا على إقامة سد لتوليد الكهرباء بالقوى المائية





نيروبى أ ش أ

وقعت وزارة المياه والرى الكينية على عقد مع مجموعة " جيزوبا " الصينية لتنفيذ المرحلة الأولى من سد " ثواكى " لتوليد الكهرباء بالقوى المائية .

وسيقام مشروع السد على حدود مقاطعتى كيتوى و ماكوينى ، وستشارك الحكومة وبنك التنمية الأفريقى فى تمويله ، وكان هذا المشروع مثيرا للجدل بين وزير المياه إيجوين وامالوا ووزير الشئون البلدية باتريك موانجى ، حيث ذكر وزير المياه أنه سيتم تعويض أصحاب الأراضى التى سيتم مصادرتها لحساب المشروع الذى سيتم تنفيذه خلال فترة 56 شهرا .

وأضاف قائلا انه بمجرد استكمال هذا المشروع فإن السد سيفيد 3ر1 مليون مواطن فى مقاطعات ماتشاكوس وماكوينى وكيتوى.

ومن المتوقع أن يؤدى هذا السد إلى توليد عشرين ميجاوات من الكهرباء ، وقد أشار وزير المياه الكينى إلى أن هذا السد يعتبر أكبر مشروع مائى فى الدولة ، وسيساعد على توفير مياه لرى مائة ألف هيكتار من أراضى المنطقة .