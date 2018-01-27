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الصحة: تقديم 19 مليون جرعة تطعيم للأطفال خلال عام

السبت، 27 يناير 2018 02:46 م
الصحة: تقديم 19 مليون جرعة تطعيم للأطفال خلال عام احمد عماد وزير الصحة


كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 19 مليون جرعة تطعيم ضمن التطعيمات الاجبارية للأطفال بجميع محافظات مصر وذلك خلال العام الماضى 2017.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تحقيق نسبة التغطية على المستوى القومى للجرعة الثالثة ضد مرض شلل الاطفال بنسبة 95% ، والجرعة الثانية من طعم " MMR" بنسبة  94.4% ، والجرعة الأولى من نفس الطعم  بلغت 94.8% ، وذلك حتى نوفمبر من العام الماضى، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ حملة محدودة للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية خلال الفترة من 2 إلى 6 أبريل من العام الماضى بنسبة تغطية تعدت المستهدف بنسبة 101% حيث كان المستهدف 5.9 مليون طفل ، فيما تم النجاح فى  تطعيم 6 ملايين طفل ، وتم تجديد التأكيد على أن مصر خالية من مرض شلل الاطفال لعام 2017.
 
وأشار " مجاهد" إلى انخفاض الحالات المؤكدة بالحصبة  إلى 23 حالة خلال عام 2017 مقارنة ب2016 والتى بلغت الحالات بها 225 حالة وذلك بفضل الإجراءات الوقائية المتخذة ، فيما تم تسجيل 34 حالة بالحصبة الألمانية  خلال العام الماضى ، موضحاً أن جميع الحالات تلقت العلاج اللازم بمستشفيات الوزارة ، كما تم طباعة وتوزيع 800 نسخة  للدليل الارشادى لكيفية التعامل مع "متلازمة الحصبة الالمانية"  على جميع المحافظات.
 
وأكد " مجاهد" أنه تم الانتهاء من تفعيل ميكنة مكاتب الصحة فيما يخص تسجيل المواليد والوفيات فى 26 محافظة بواقع 4571 مكتب ووحدة صحية ، وتم الغاء العمل بالنظام الورقى، ووضع منظومة لمراجعة البيانات ومتابعة أعمال تسجيل المواليد والوفيات.
 
وأضاف " مجاهد" أن الوزارة ماضية فى تقديم الطعوم الاجبارية للأطفال بالمواعيد المحددة ، فضلا عن التطعيمات التنشيطية المحدودة والتى تستهدف عدداً من المحافظات طبقاً لخطة الوزارة فى هذا الشأن ، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

 


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