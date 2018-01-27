الشرطة الألمانية تفرق تظاهرة مؤيدة للأكراد





كولونيا (أ ف ب)

أمرت الشرطة الألمانية السبت، بفض تظاهرة للأكراد فى كولونيا، احتجاجا على الهجوم التركى فى سوريا نظراً لرفع المتظاهرين رموزاً ممنوعة لحزب العمال الكردستانى.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس، إن التظاهرة التى كان يشارك فيها أكثر من 14 ألف شخص أوقفت وتم تفريقها بعدما "رفع عدد كبير من المتظاهرين أعلاما عليها صورة" الزعيم التاريخى لحزب العمال الكردستانى عبدالله أوجالان، موضحا أن شخصين اعتقلا.