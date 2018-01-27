الرئيس العراقى يدين تفجير أفغانستان ويؤكد تضامن بغداد مع كابول





بغداد (أ ش أ)

أدان رئيس الجمهورية العراقى فؤاد معصوم، اليوم السبت، التفجير الذى وقع فى العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن سقوط قتلى وإصابات، مؤكدا تضامن العراق مع أفغانستان.

وقالت رئاسة الجمهورية فى بيان أوردته فضائية (السومرية نيوز) العراقية، إن الرئيس بعث برقية إلى نظيره الأفغانى محمد أشرف غنى أدان فيها التفجير الإرهابى الذى استهدف العاصمة الافغانية كابول، كما عزاه بضحايا الحادث، مؤكدا تضامن الشعب العراقى مع شقيقه الأفغانى ضد الجماعات الإرهابية الآثمة".

يشار إلى أن 40 شخصا قُتلوا وأصيب 140 آخرون بانفجار استهدف العاصمة الأفغانية كابول، اليوم.