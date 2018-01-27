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الرئيس التشيكى المنتهية ولايته يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية

السبت، 27 يناير 2018 04:48 م
الرئيس التشيكى المنتهية ولايته يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية الرئيس التشيكى المنتهية ولايته ميلوش زيمان


براج (أ ف ب)
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 تصدر الرئيس التشيكى المنتهية ولايته ميلوش زيمان نتائج الانتخابات الرئاسية السبت، متخطيا الأستاذ الجامعى المؤيد لأوروبا ييرى دراهوس، بحوالى ثمانى نقاط، بعد فرز 80 % من الأصوات.

وحصل زيمان (73 عاما) على 53،6% من الأصوات فى مقابل 46،3% لدراهوس (68 عاما)، وفق التلفزيون التشيكى.

وقال دراهوس فى أول رد فعل "اسمحوا لى أن أشكر جميع الناخبين الذين شاركوا فى هذه الانتخابات"، لكنه لم يشأ الإدلاء بتعليقات على النتائج الجزئية.

واضاف "انتظر ايضا النتائج، فى هذا الوقت لا نستطيع بعد الإدلاء بتعليق".

ومن جهته، أكد المحلل بافل سارادين من جامعة بالاكى دولوموك، أن "الاتجاه الراهن يحمل على الاعتقاد بفوز ميلوس زيمان"، وأضاف أن الأرقام الجزئية لا تتضمن بعد نتائج المدن الكبرى.    


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