video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 28 يناير 2018 07:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الألمانى يصل إلى عمان فى زيارة رسمية للأردن

السبت، 27 يناير 2018 08:08 م
الرئيس الألمانى يصل إلى عمان فى زيارة رسمية للأردن الرئيس الألمانى


أ ش أ
إضافة تعليق

وصل الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير ترافقه السيدة عقيلته إلى العاصمة الأردنية عمان اليوم السبت فى زيارة رسمية إلى المملكة تستمر عدة أيام.


ويلتقى الرئيس الألمانى خلال الزيارة العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى حيث يجريان مباحثات تتناول علاقات الشراكة بين البلدين والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.


وكان فى استقبال الرئيس الألمانى لدى وصوله مطار ماركا العسكري، وزير المياه والرى الأردنى حازم الناصر رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف وعدد من المسئولين المدنيين والعسكريين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زيادة أسعار الخبز فى الأردن تدخل حيز التنفيذ اليوم

الأردن والسعودية يدينان تفجير كابول ويعزيان الرئيس الأفغانى

الاردن

اخبار الاردن

اخبار عمان

اخبار العرب

الرئيس الالمانى



لا تفوتك
الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق طلبا بمد فترة تلقى أوراق المرشحين

الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق طلبا بمد فترة تلقى أوراق المرشحين

وزير الخارجية لـON live: الإرهاب أصبح ضاغطا على كافة الدول الأفريقية

وزير الخارجية لـON live: الإرهاب أصبح ضاغطا على كافة الدول الأفريقية

ثورة فى خريطة صفقات الأهلى خلال ميركاتو الشتاء.. الأحمر يتراجع عن ضم مدافع سموحة بناء على طلب البدرى.. رامى صبرى يقترب.. دخول مزاد عنتر الأسيوطى.. والتراجع عن رحيل باكا فى يناير..وإغلاق باب الرحيل أمام اللاعبين

ثورة فى خريطة صفقات الأهلى خلال ميركاتو الشتاء.. الأحمر يتراجع عن ضم مدافع سموحة بناء على طلب البدرى.. رامى صبرى يقترب.. دخول مزاد عنتر الأسيوطى.. والتراجع عن رحيل باكا فى يناير..وإغلاق باب الرحيل أمام اللاعبين

14 حاجة على أكونت "فيس بوك" بتاعك تكشف حالتك النفسية.. أصحاب الأدعية الدينية الكتير بيصدروا صورة مزيفة.. مهاويس السيلفى نرجسيون.. وقايمة الفريندز الكبيرة دليل الهروب من مشكلاتك.. والبوستات الحزينة مؤشر اكتئاب

14 حاجة على أكونت "فيس بوك" بتاعك تكشف حالتك النفسية.. أصحاب الأدعية الدينية الكتير بيصدروا صورة مزيفة.. مهاويس السيلفى نرجسيون.. وقايمة الفريندز الكبيرة دليل الهروب من مشكلاتك.. والبوستات الحزينة مؤشر اكتئاب

تويتر يطلق ميزة إعلانية جديدة بخاصية Moments

تويتر يطلق ميزة إعلانية جديدة بخاصية Moments

الصين تطلق 60 قمرا صناعيا للفيديو عالى الدقة بحلول 2020

الصين تطلق 60 قمرا صناعيا للفيديو عالى الدقة بحلول 2020

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة