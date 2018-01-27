الرئيس الألمانى يصل إلى عمان فى زيارة رسمية للأردن

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وصل الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير ترافقه السيدة عقيلته إلى العاصمة الأردنية عمان اليوم السبت فى زيارة رسمية إلى المملكة تستمر عدة أيام.



ويلتقى الرئيس الألمانى خلال الزيارة العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى حيث يجريان مباحثات تتناول علاقات الشراكة بين البلدين والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.



وكان فى استقبال الرئيس الألمانى لدى وصوله مطار ماركا العسكري، وزير المياه والرى الأردنى حازم الناصر رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف وعدد من المسئولين المدنيين والعسكريين.