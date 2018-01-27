الحكم على تونسى بالسجن 3 سنوات بتهمة تمجيد الإرهاب





(أ ف ب)

حكم على تونسى بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ بتهمة "تمجيد" مجموعات إرهابية و"التحريض على العنف" ضد الرئيس الباجى قائد السبسى على فيسبوك كما صرحت السبت لفرانس برس نيابة تونس.

وقال المتحدث باسم نيابة تونس سفيان سليتى ان المتهم سيحاكم بموجب القانون المتعلق بقضايا الإرهاب وسيوضع لدى خروجه من السجن تحت رقابة ادارية لثلاث سنوات.

وأضاف المتحدث انه اتهم على فيسبوك الرئيس التونسى الراحل الحبيب بورقيبة ب"التكفير" و"حرض" على العنف وقتل أعضاء فى الأجهزة الأمنية والرئيس الحالى وقام ب"تمجيد المجموعات الارهابية"،وحكم عليه الجمعة بالسجن لعام لكل واحدة من التهم الثلاثة.

وتبنت تونس فى 2015 قانونا جديدا لمحاربة الإرهاب بعد أن شهدت إثر الثورة فى 2011 تصاعدا للحركات الجهادية المسلحة. وإستهدفت عدة هجمات دامية قوات الشرطة والجيش والسياح الأجانب.

وتحسن الوضع الامنى مذاك إلى حد كبير واتخذت خطوات مهمة فى الحرب على الإرهاب كما قالت السلطات التى تدعو الى التيقظ.