video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 27 يناير 2018 05:29 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير قطاع الأعمال السابق بتشكيل شركة "أكما"

السبت، 27 يناير 2018 10:51 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير قطاع الأعمال السابق بتشكيل شركة "أكما" أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام السابق


كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

نشرت اليوم الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" قرار وزير قطاع الأعمال العام السابق الدكتور أشرف الشرقاوى بتشكيل مجلس إدارة شركة أكما "الشركة المتحدة للكيماويات والمستحضرات الطبية" الذى يحمل رقم 85 لسنة 2017.

 

وبحسب الجريدة الرسمية يتولى الدكتور مهندس إبراهيم مصطفى منصب الرئيس والعضو المنتدب، والدكتور مهندس هشام صلاح أحمد شعبان عضو، والدكتور مهندس السيد مصطفى كمال عضو، والدكتور مهندس أحمد محمود على عضو، والمحاسب خالد أحمد محيى الدين عضو.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شركات قطاع الأعمال العام تصعد للقمة فى 2017..الوزير أشرف الشرقاوى حول القطاع الخاسر إلى رابح وحقق 8 مليارات جنيه أرباح..ارتفعت عدد الشركات الرابحة إلى 72 بدلا من 59 وقفزت الإيرادات من 61 إلى 100 مليار

شركة اكما

قطاع الاعمال العام

اشرف الشرقاوى

المتحدة للكيماويات



لا تفوتك
فيديو..اللحظات الأخيرة للوليد بن طلال داخل فندق ريتز كارلتون قبل إطلاق سراحه

فيديو..اللحظات الأخيرة للوليد بن طلال داخل فندق ريتز كارلتون قبل إطلاق سراحه

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والشبورة الكثيفة تغطى الطرق صباحًا

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والشبورة الكثيفة تغطى الطرق صباحًا

بشائر الخير.. القمح يتصدر محاصيل الشتاء بـ3 ملايين و150 ألف فدان من إجمالى 4 ملايين و900 ألفا.. الزراعة: توفير 73% من الاحتياجات السمادية ولا توجد أزمات.. وحملات على مليونى فدان خضروات وفاكهة لمواجهة سوء الطقس

بشائر الخير.. القمح يتصدر محاصيل الشتاء بـ3 ملايين و150 ألف فدان من إجمالى 4 ملايين و900 ألفا.. الزراعة: توفير 73% من الاحتياجات السمادية ولا توجد أزمات.. وحملات على مليونى فدان خضروات وفاكهة لمواجهة سوء الطقس

أهم 4 مصادر لتمويل الإرهاب.. المال القطرى ومتحصلات عمليات السطو المسلح على مكاتب البريد وسيارات نقل الأموال أبرزها.. وخبير أمنى يطالب بتدريب عناصر الأمن الخاص تحت إشراف وزارة الداخلية

أهم 4 مصادر لتمويل الإرهاب.. المال القطرى ومتحصلات عمليات السطو المسلح على مكاتب البريد وسيارات نقل الأموال أبرزها.. وخبير أمنى يطالب بتدريب عناصر الأمن الخاص تحت إشراف وزارة الداخلية

البحوث الفلكية: السبت 17 فبراير غرة شهر جمادى الآخرة فلكيًا

البحوث الفلكية: السبت 17 فبراير غرة شهر جمادى الآخرة فلكيًا

مساعد رئيس الوفد: يحق لنواب الحزب سحب توكيلات تأييد السيسي وتوقيعها للبدوى

مساعد رئيس الوفد: يحق لنواب الحزب سحب توكيلات تأييد السيسي وتوقيعها للبدوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة