الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير قطاع الأعمال السابق بتشكيل شركة "أكما"





كتب عبد الحليم سالم

نشرت اليوم الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" قرار وزير قطاع الأعمال العام السابق الدكتور أشرف الشرقاوى بتشكيل مجلس إدارة شركة أكما "الشركة المتحدة للكيماويات والمستحضرات الطبية" الذى يحمل رقم 85 لسنة 2017.

وبحسب الجريدة الرسمية يتولى الدكتور مهندس إبراهيم مصطفى منصب الرئيس والعضو المنتدب، والدكتور مهندس هشام صلاح أحمد شعبان عضو، والدكتور مهندس السيد مصطفى كمال عضو، والدكتور مهندس أحمد محمود على عضو، والمحاسب خالد أحمد محيى الدين عضو.