التوصل لمكان زوجة أجنبية تركت مسكنها بالجيزة

اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
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ذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أنه تم التوصل لمكان تواجد سيدة تحمل جنسية دولة أوربية، بعد إبلاغ زوجها باختفائها، حيث تبين أنها تقيم بشقة ببولاق الدكرور، وذكرت أنها تركت المنزل برغبتها للإقامة بمفردها.
كان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغا من أحد الأشخاص يفيد فيه اختفاء زوجته التى تحمل جنسية دولة أوربية، وبإجراء التحريات تبين أنها تركت المنزل برغبتها وتقيم بشقة مستأجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.
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