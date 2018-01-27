video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 27 يناير 2018 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التوصل لمكان زوجة أجنبية تركت مسكنها بالجيزة

السبت، 27 يناير 2018 03:05 م
التوصل لمكان زوجة أجنبية تركت مسكنها بالجيزة اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة


كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

ذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أنه تم التوصل لمكان تواجد سيدة تحمل جنسية دولة أوربية، بعد إبلاغ زوجها باختفائها، حيث تبين أنها تقيم بشقة ببولاق الدكرور، وذكرت أنها تركت المنزل برغبتها للإقامة بمفردها.

كان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغا من أحد الأشخاص يفيد فيه اختفاء زوجته التى تحمل جنسية دولة أوربية، وبإجراء التحريات تبين أنها تركت المنزل برغبتها وتقيم بشقة مستأجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قارئ ينوه عن غياب والده بالإسكندرية بعد ذهابه إلى القاهرة

اخبار الحوادث

تغيب سيدة اجنبية

بولاق الدكرور

امن الجيزة



لا تفوتك
الرئيس السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة فى الدورة الثلاثين للقمة الأفريقية

الرئيس السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة فى الدورة الثلاثين للقمة الأفريقية

رئيس الوزراء يعود لممارسة مهام عمله اليوم.. ويلتقى وزيرى العدل والبترول

رئيس الوزراء يعود لممارسة مهام عمله اليوم.. ويلتقى وزيرى العدل والبترول

معلومات تهمك عن معرض القاهرة الدولى للكتاب.. خصومات على إصدارات القومى للترجمة وهيئة الكتاب تصل لـ70%.. ودخول الأطفال وأسر الشهداء مجاناً.. وعرض أكثر من 100 فيلم روائى وتسجيلى.. واستضافة محمود الخطيب

معلومات تهمك عن معرض القاهرة الدولى للكتاب.. خصومات على إصدارات القومى للترجمة وهيئة الكتاب تصل لـ70%.. ودخول الأطفال وأسر الشهداء مجاناً.. وعرض أكثر من 100 فيلم روائى وتسجيلى.. واستضافة محمود الخطيب

البرلمان يرفض المساس بعمال السكة الحديد.. لجنة النقل: اعتبارهم عبء كلام مغلوط ويجب الاستفادة من خبراتهم.. "كلوب": إعادة هيكلة الأجور ومعالجة فجوة مرتبات القيادات هى الحل.. ونائب ينصح باستغلال الموارد المتاحة

البرلمان يرفض المساس بعمال السكة الحديد.. لجنة النقل: اعتبارهم عبء كلام مغلوط ويجب الاستفادة من خبراتهم.. "كلوب": إعادة هيكلة الأجور ومعالجة فجوة مرتبات القيادات هى الحل.. ونائب ينصح باستغلال الموارد المتاحة

رويترز: أسرة الوليد بن طلال تؤكد إطلاق سراحه

رويترز: أسرة الوليد بن طلال تؤكد إطلاق سراحه

مصادر بـ"النقل": بدء تطبيق زيادات أسعار تذاكر السكة الحديد الأسبوع الجارى

مصادر بـ"النقل": بدء تطبيق زيادات أسعار تذاكر السكة الحديد الأسبوع الجارى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة