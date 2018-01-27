"التنمية السياحية": انتهاء مراجعة 106 دراسات تقييم بيئى لمشاريع التنمية





كتبت ميرفت رشاد

قال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، إن الهيئة انتهت من مراجعة عدد 106 دراسات تقييم بيئى لمشاريع التنمية السياحية، والأعمال المصاحبة لها من بنية أساسية وأعمال بحرية وتهذيب شواطئ وأعمال الحماية من السيول، خلال الربع الثانى من العام المالى 2017/ 2018.

وأضاف "الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة قامت بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة لعمل معاينات على الطبيعة للشركات لتسهيل السير فى إجراءات الحصول على الموافقة البيئية، معلنا عن استخراج عدد 8 موافقات بيئية من جهاز شئون البيئة.

وأشار "سعد" إلى أن الهيئة شاركت فى أعمال اللجنة الوزارية العليا رقم " 250" لسنة 2017، بشأن إمكانية فتح الشواطئ للمواطنين بالمناطق الساحلية، كما تم إعداد تصور خاص بتنفيذ وحدات معالجة مياه الصرف الصحى فى المنتجعات والقرى السياحية.

يذكر أن الهيئة انتهت من إجراء المراجعات والاعتمادات الفنية لعدد 311 مشروعا سياحيا وخدميا بمناطق التنمية السياحية المختلفة، خلال النصف الأول من العام المالى 2017/ 2018.

وأضاف "الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية" فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أن عدد المشروعات التى تم مراجعتها بمنطقة خليج العقبة بلغ 21 مشروعا، فيما وصل عدد المشروعات بمنطقة البحر الأحمر لـ 112 مشروعا، وأشار " سعد" إلى أن عدد المشروعات بمنطقة العين السخنة بلغت 111 مشروعا، بينما وصل عدد المشروعات برأس سدر 52 مشروعا، و15 مشروعات بالساحل الشمالى.