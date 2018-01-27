التعليم: فتح المراكز الاستكشافية خلال إجازة نصف العام لاستقبال الطلاب وآسرهم





محمود طه حسين

أكدت عبير العراقي مدير عام الإدارة العامة للمراكز الاستكشافية على فتح المراكز أبوابها للطلاب وأسرهم في اجازة نصف العام فترة صباحية ومسائية فى جميع أيام الأسبوع بما فيه يوم الجمعة، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتطوير مهارات الأطفال، واستخدام الألعاب في التعليم، وتنمية قدراتهم الإبتكارية.

وأشارت عبير العراقي إلى اهتمام المراكز باستقبال أكبر عدد من الطلاب، ومساعدتهم على رفع مهاراتهم، واستفادتهم من أنشطة المركز، وشغل أوقات فراغهم بما هو مفيد، بالتعاون مع مشاركات أولياء الأمور التطوعية في مجالات برنامج المراكز الاستكشافية لمد جسور التواصل مع أبنائهم في مجال الأنشطة الاستكشافية بالتعاون مع وحدة الأمن بالوزارة.