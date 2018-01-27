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التضامن: توفير مكتبات لدور الرعاية الاجتماعية لرفع الوعى الثقافي لدى الأبناء

السبت، 27 يناير 2018 01:42 م
التضامن: توفير مكتبات لدور الرعاية الاجتماعية لرفع الوعى الثقافي لدى الأبناء د. غادة والى وزيرة التضامن


كتب مدحت وهبة
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نظمت الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي ومبادرة بينا -"بينا مصر بكره أحلى-  برنامجا جديدا تحت عنوان "حواديت" وذلك في إطار الاهتمام برفع الوعي الثقافي لدى الأبناء بمؤسسات الرعاية .

وقالت سمية الألفي ، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية انه  تم حصر عدد دور الرعاية التي لا توجد بها مكتبات على مستوى محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية ،حيث تم تنفيذ ٣٠ مكتبة خشبية وتسليمها لهذه الدور وذلك بالتعاون بين مبادرة بينا والادارة العامة للأسرة والطفولة بالوزارة وفريق "For Good " التطوعي .

أضافت الألفي، في تصريحات لها اليوم، أن هذه المكتبات يتم دعمها بمجموعة من الكتب بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب والمركز القومي للطفل ، لافته  إلى أنه سيتم تدريب المتطوعين على جلسات القراءة تمهيداً لتنفيذها مع الأبناء .

جدير بالذكر أن مبادرة بينا تأتي في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ شراكات مع مؤسسات المجتمع المختلفة حيث تهدف المبادرة الى رفع وتحسين جودة كافة الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال تشجيع المواطنين على التطوع وتفعيل دور المجتمع في الدعم والمراقبة على مستوى محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية .

 


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التضامن

سمية الالفى

دور الرعاية

الوعى الثقافى



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