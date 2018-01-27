video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 27 يناير 2018 08:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

التحقيق مجددا فى شبهة اغتصاب تطال وزيرا فرنسيا

السبت، 27 يناير 2018 06:12 م
التحقيق مجددا فى شبهة اغتصاب تطال وزيرا فرنسيا الرئيس الفرنسى


أ ف ب
إضافة تعليق

أعاد القضاء الفرنسى فتح تحقيق حول اتهام بالاغتصاب يستهدف وزير الحسابات العامة جيرالد دارمانين بسبب وقائع حصلت فى عام 2009، ينفيها الوزير بشكل قاطع.

ويلى هذا القرار رسالة جديدة رفعتها المدعية التى تتهم دارمانين بأنه اغتصبها فيما كانت تطلب المساعدة فى قضية قضائية، كما أضاف هذا المصدر، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحيفة لوموند.

وفى يونيو 2017، رفع الوزير الذى يبلغ اليوم الخامسة والثلاثين من العمر، شكوى يتهم فيها المدعية بالافتراء عليه.

وفى تصريح لوكالة فرانس برس، قال ماتياس شيشبورتيش، أحد محامى وزير الحسابات العامة، ان هذه الاتهامات "لا تترجم إلا رغبة فى الاساءة" و"لا تصمد لا امام تحليل للوقائع، ولا امام تطبيق للقانون".

وقال المحيطون بادوار فيليب رئيس الحكومة "تم اللجوء من جديد الى القضاء الذى يجب ان يتمكن من العمل باستقلالية تامة. ويحرص رئيس الوزراء على التذكير، بأن القواعد التى تحدد الانتماء الى الحكومة معروفة، وأن درمانين لديه كامل ثقته".

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فرنسا تدعو اليابان إلى مساعدة قوة مجموعة الساحل

صور.. وزيرة دفاع فرنسا تتفقد النظام الصاروخى اليابانى المتطور فى طوكيو

فرنسا

اخبار فرنسا

الحكومة الفرنسية

اخبار العالم



لا تفوتك
بلاغ يتهم هشام جنينة وزوجته وابنته بالتعدى على مواطنين بالقاهرة الجديدة.. صور وفيديو

بلاغ يتهم هشام جنينة وزوجته وابنته بالتعدى على مواطنين بالقاهرة الجديدة.. صور وفيديو

وزير الرى يخفض مساحة زراعة الأرز من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفا فقط

وزير الرى يخفض مساحة زراعة الأرز من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفا فقط

فى أقل من 5 سنوات.. "الكهرباء" تضع مصر فى مصاف دول العالم المنتجة للطاقة.. لأول مرة احتياطى الشبكة يتجاوز الـ25% صيف 2018.. الشركة القابضة: ارتفاع الاستهلاك الصناعى لـ46%.. وتعلن: لدينا طاقة تكفى ألف مصنع جديد

فى أقل من 5 سنوات.. "الكهرباء" تضع مصر فى مصاف دول العالم المنتجة للطاقة.. لأول مرة احتياطى الشبكة يتجاوز الـ25% صيف 2018.. الشركة القابضة: ارتفاع الاستهلاك الصناعى لـ46%.. وتعلن: لدينا طاقة تكفى ألف مصنع جديد

فيديو .. تفاصيل الـ 30 دقيقة الأخيرة للوليد بن طلال بفندق ريتز كارلتون قبل إطلاق سراحه..الأمير: السلطات السعودية لم تسئ لى وكنت أعيش فى بيتى..سأواصل حياتى بالمملكة ولن أترك أعمالى..وليس لدى ما أخفيه على الإطلاق

فيديو .. تفاصيل الـ 30 دقيقة الأخيرة للوليد بن طلال بفندق ريتز كارلتون قبل إطلاق سراحه..الأمير: السلطات السعودية لم تسئ لى وكنت أعيش فى بيتى..سأواصل حياتى بالمملكة ولن أترك أعمالى..وليس لدى ما أخفيه على الإطلاق

شاهد.. محمد صلاح لا يعرف الهزيمة أمام فراعنة إنجلترا

شاهد.. محمد صلاح لا يعرف الهزيمة أمام فراعنة إنجلترا

فيديو وصور.. أطول رجل وأقصر امرأة فى العالم: لازم نزور مصر تانى

فيديو وصور.. أطول رجل وأقصر امرأة فى العالم: لازم نزور مصر تانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة