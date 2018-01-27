"البحث العلمى": كتب ومجلات بسعر رمزى يبدأ من جنيهان ونصف فى معرض الكتاب





كتب وائل ربيعى

تشارك أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى الدورة الـ49 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، ويمثل الأكاديمية فى المعرض قطاع الثقافة العلمية، وذلك بهدف إتاحة مجموعة كبيرة من كتب الثقافة العلمية وتبسيط العلوم والموسوعات العلمية ورسوم الكارتون المتحركة ثلاثية الابعاد ومجلة العلم وجميعها من إصدارات الأكاديمية أو إنتاجها للجمهور.

وتأتى مشاركة الأكاديمية فى المعرض كونه أهم وأكبر حدث ثقافى مصرى ولتساهم مع دور النشر ومؤسسات الدولة الأخرى بهدف نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتبسيط العلوم، وتهيئة بيئة مشجعة للبحث والتفكير العلمى وذلك تمشيًا مع خطة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وستباع الكتب والمجلات فى جناح الأكاديمية بسعر رمزى يبدأ من جنيهان ونصف.

وقال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، فى تصريحات له، إن الأكاديمية هى أكبر ناشر فى مصر فى مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم، حيث تصدر الأكاديمية سنويا سلاسل من الكتب العلمية منها سلسلة قطوف من العلم، وسلسلة نحن والعلم، وسلسلة المكتبة العلمية، وكتب علمية مبسطة، وسلسلة مائه سؤال وجواب، وسلسلة قضايا بيئية معاصرة، وسلسلة المطويات العلمية المبسطة، وسلسلة كتابات علمية بأقلام الشباب، وسلسلة علماء من مصر من أمثال الراحل لطفى بولس وإبراهيم بدران، وكلها جهود تهدف إلى نشر الثقافة وإثراء العلم بأسلوب علمى وتسليط الضوء على العلماء المصريين، ويراعى فى إصدارات الأكاديمية أن تخاطب القارئ غير المتخصص والمتخصص، والجدير بالذكر أنه صدر عن الأكاديمية 43 كتاب فى المجالات العلمية المختلفة.

وتعد الأكاديمية أيضا من أكبر دور النشر فى المنطقة العربية وأفريقيا فى مجال المراجع والمجلات العلمية؛ حيث تدعم الأكاديمية وتصدر أكثر من 80 مجلة علمية متخصصة فى كافة مناحى العلوم بالشراكة مع دور النشر العلمية الدولية باللغة الإنجليزية، كما تشارك الأكاديمية فى المعرض بأعداد متنوعة من مجلة العلم وهى مجلة علمية شهرية تصدرها بالتعاون مع دار التحرير للطبع والنشر" مؤسسة الجمهورية للصحافة والتى صدر العدد الأول منها فى مارس 1976 ومستمرة حتى الآن، وتقوم الأكاديمية بإهداء المجلة لجهات عديدة، هذا بالإضافة لعدد 17 خارطة طريق صادرة عن قطاع المجالس النوعية بالأكاديمية تناقش المشاكل المطروحة على الساحة وتضع لها رؤية علمية واضحة.ويشارك هذا العام مكتب براءات الاختراع وقطاع الإعلام والتوثيق بالأكاديمية بإصداراته فى المعرض وسيتم عرض بعض إصدارات المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة فى مجال الفلك.

وداخل جناح الأكاديمية سيتم عرض الإنتاج المشترك لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والأزهر الشريف وهو مسلسل الكارتون ثلاثى الأبعاد" الأزهر" الجزئيين الأول والثانى والذى يعرض فى رمضان من كل عام وأيضا مسلسل "نور وبوابة التاريخ"، وهو توظيف جديد للكارتون والجرافيك والرسوم المتحركة فى إلقاء الضوء على وسطية وتاريخ الأزهر الشريف ودور العلماء المسلمين العرب فى إثراء البشرية بعلومهم، وما قدمته الأكاديمية فى مجال الثقافة العلمية فى الفترة الأخيرة كبير ومتنوع ومبتكر ويخدم مجتمع البحث العلمى والمجتمع وإن قائمة مشروعاتها فى مجال الثقافة العلمية طويل ويشمل أيضاً برنامج المسابقات التلفزيونى القاهرة تبتكر ومعرض القاهرة الدولى للابتكار ومتاحف العلوم وعروض تبسيط العلوم، وتنظم شهر العلوم المصرى فى مارس من كل عام، إلى جانب أن الأكاديمية هى الشريك العلمى الوطنى فى مختبر الشهرة وبنك المعرفة المصرى. كما ستعقد الأكاديمية ندوة عن الملكية الفكرية وحملة حقوق الملكية الفكرية فى الحضارة المصرية (الآثار) وهى حملة قومية أطلقتها الأكاديمية بالتعاون مع الجامعة البريطانية والجهات المعنية بالثقافة والآثار.