الاستثمار ترعى ملتقى "الفرنشايز جيت" بأسيوط فبراير المقبل





كتب : حسام الشقويرى

قال المهندس مروان عبد الرازق عضو الغرفة التجارية القاهرة ،ورئيس مجلس ملتقى "فرانشايز جيت" أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى دكتورة سحر نصر، وافقت على دعم ورعاية ملتقى «الفرنشايز جيت» للإستثمار و التوكيلات التجارية الأول بالصعيد، والذي ينطلق في النصف الثانى من فبراير المقبل بمدينة أسيوط.

ويحمل الملتقى شعار" نعم الفرصة أمامك! يوجد استثمار في الصعيد"، وذلك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مدينة أسيوط، ويعقد الملتقى بحضور ورعاية محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقى، والغرفة التجارية بأسيوط، وجمعية رجال أعمال أسيوط.

قال المهندس مروان عبد الرازق عضو الغرفة التجارية القاهرة ورئيس مجلس ملتقى "فرانشايز جيت" لاستشارات الامتياز التجارى وريادة الأعمال، إن نجاح الملتقى الأول للفرنشايز جيت، والذي عقد بالقاهرة منتصف فبراير 2017 وملتقي الفرانشيز الثانى الذي عقد بمدينة المنصورة منتصف سبتمبر الماضى، ومعرض الفرنشايز مصر 2014 ، منحنا ثقة ودعم الحكومة والهيئات والقطاع الخاص .

وأشار "عبد الرازق" إلى أن ملتقى "الفرنشايز جيت" يستهدف فتح فرص ومجالات عمل جديدة لأبناء الصعيد، وتقديم أسماء شهيرة ومتميزة لأسواق الصعيد وقد تم اختيار محافظة أسيوط لانطلاق هذا الملتقى نظرا لموقعها ومكانتها المتميزة داخل جنوب مصر فتعد أسيوط قلب الصعيد .

ووجه "عبد الرازق" الشكر والتقدير إلى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي دكتورة سحر نصر، على دعمها ورعايتها الدائمة لملتقى الفرانشايز، بجميع المحافظات، وحرصها الدائم على دعم فرص الاستثمار التي تفتح أسواقا جديدة وتوفر فرص عمل للشباب، كما وجه الشكر والتقدير إلى محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقى، الذي بادر بإصدار تعليماته بتوفير كافة الامكانيات لنجاح الملتقى .

من جانبه قال أحمد عباس نائب المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال بمحافظة أسيوط، إن الجمعية قامت بعقد ندوة توضح فكرة الوكالات التجارية العالمية والمحلية، وذلك في إطار الإعداد والتجهيز لملتقي الفرنشايز، والذي يعد أول وأضخم مؤتمر للاستثمار في صعيد مصر.

وأضاف عباس، أن الندوة التي أقيمت بمقر الغرفة التجارية لمحافظة أسيوط، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بأسيوط، وبحضور عدد كبير من التجار ورجال الأعمال، وعلى رأسهم رئيس جمعية المستثمرين وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وبعض رؤساء الشعب التجارية، أكدت أن التجار في أسيوط رحبوا بفكرة الترويج والتسويق لعلاماتهم التجارية وأعجبتهم فكرة الفرنشايز، مؤكدين حرصهم على المشاركة في ملتقى الفرنشايز المزمع إقامته فبراير المقبل، وذلك حتى يتمكنوا من المشاركة بعد ذلك في باقى المحافظات، يعقبها المشاركة دوليا في المرحلة القادمة .