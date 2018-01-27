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السبت، 27 يناير 2018 07:28 ص
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الإمارات تطلق القمر الصناعى "الياه 3" لخدمات الإنترنت عالى السرعة

السبت، 27 يناير 2018 02:00 ص
الإمارات تطلق القمر الصناعى "الياه 3" لخدمات الإنترنت عالى السرعة قمر صناعى _ صورة أرشيفية


دبى أ ش أ
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أكدت شركة (الياه سات) للأقمار الصناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة نجاحها فى إطلاق القمر الصناعى (الياه 3) الذى يعمل بقدرات دفع إلكترونية هجينة مطور من قبل شركة (أوربيتال إى تى كي) ويعتمد فى تصميمه على منصة (جيوستار-3 GEOStar-3) ويوفر خدمات الاتصالات الفضائية والإنترنت الفضائى عالى السرعة عن طريق نطاق الترددات (###Ka###) بشكل كامل.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن مسعود شريف محمود الرئيس التنفيذى لشركة (الياه سات) قوله إن عملية الإطلاق تعد خطوة مهمة فى استراتيجية (الياه سات) لتوسيع نطاق تغطية الخدمات الموفرة عن طريق حزمة الترددات (###Ka###) لتكمل التغطية الحالية فى أنحاء قارة إفريقيا وتصل إلى قارة أمريكا اللاتينية لأول مرة، مضيفا أنه يتم حاليا اتخاذ كافة التدابير لتأمين سير القمر الصناعى فى مساره المخطط له، لضمان إتمام مهمة القمر الصناعى (الياه 3) وتحقيق أهدافه.

وأشارت الوكالة الإماراتية إلى أن القمر (الياه 3) أطلق من على الصاروخ (آريان 5) من قبل شركة (أريان سبيس) يوم 25 يناير 2018 الساعة 22:20 بالتوقيت العالمى من مدينة كورو فى جويانا الفرنسية، وبذلك ينضم إلى القمرين (الياه 1) و (الياه 2) لتمكين الملايين من الناس فى جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب غرب آسيا والبرازيل للوصول إلى الإنترنت بأسعار مناسبة عبر خدمة الإنترنت الفضائى عالى السرعة (ياه كليك).

وقالت إن القمر الصناعى (الياه 3) سيوسع نطاق التغطية التجارية لحزمة الترددات (###ka###) من شركة (الياه سات) الإماراتية لتصل إلى 19 سوقا جديدة فى إفريقيا ولتغطى 60 فى المائة من سكان قارة إفريقيا، وتصل أيضا إلى البرازيل.


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