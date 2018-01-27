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الإمارات تبحث دعم وتعزيز التعاون الأمنى ومكافحة الجريمة مع الجانب الألمانى

السبت، 27 يناير 2018 05:10 ص
الإمارات تبحث دعم وتعزيز التعاون الأمنى ومكافحة الجريمة مع الجانب الألمانى عناصر من الشرطة الاماراتية


دبى أ ش أ
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بحث اللواء عبدالله خليفة المرى القائد العام لشرطة دبى بدولة الإمارات، مع البروفسور الدكتور فيلهلم شميدت باور رئيس شرطة مقاطعة بافاريا، سبل تعزيز ودعم التعاون الأمنى بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية خاصة فيما يتعلق بمجالات مكافحة الجريمة بشتى أنواعها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن ذلك جاء خلال زيارة المسئول الإماراتى والوفد المرافق له لشرطة مقاطعة بافاريا ، بحضور العميد سيف مهير المزروعى مدير الإدارة العامة للمرور بالإمارات من الجانب الألمانى كل من بيترا ساندلز نائب مدير إدارة التحليل الجنائى وروبرت هايمبيرغز بشرطة بافاريا.

من جانبه ، أكد المرى على أهمية التعاون من خلال برامج مشتركة بين شرطتى دبى وميونيخ الألمانية والعمل على تعزيز تبادل الخبرات ونقل المعرفة والزيارات والتعرف على أفضل التجارب والممارسات والأنظمة التقنية واستخدامات الذكاء الاصطناعى فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية فى مكافحة الجريمة والحد منها والكشف عن مرتكبيها وضبط امن الطريق والتنبؤ الأمنى واستشراف المستقبل فى العمل الامنى والشرطي.

وأضافت الوكالة الإماراتية أنه تم الاتفاق خلال الزيارة على تفعيل برامج مشتركة بين شرطة ميونخ الألمانية والقيادة العامة لشرطة دبى والاستفادة من الخبرات الألمانية فى التدريب وتأهيل الخبراء فى مكافحة الجريمة والتحليل الجنائى والذكاء الاصطناعى فى الكشف عن الجرائم والاستفادة من استخدامات الطائرات بدون طيار لكشف الجرائم وتحليل الظواهر المرورية وعقد ورش عمل تخصصية فى شرطة دبى فى مختلف التخصصات الأمنية التى تخدم الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.


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تعزيز التعاون الأمنى

مكافحة الجريمة

ألمانيا



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