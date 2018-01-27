الإفراج عن طبيب متهم بتوظيف الأموال بكفالة 10 آلاف جنيه.. والنيابة تستأنف





السويس- سيد نون

قرر قاضى المعارضات بمحكمة السويس الإفراج عن الدكتور " س . ع " مالك إحدى المستشفيات الخاصة بالسويس بكفالة ماليه 10 آلاف جنيه، والمتهم بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه تحت مزاعم توظيف أموالهم.

وقامت النيابة العامة بالسويس باستئناف قرار قاضى المعارضات بالإفراج عن الطبيب المتهم بكفالة مالية، مطالبة باستمرار حبسه.

وقال مصدر قضائى، إنه تقرر استمرار حجز الطبيب المتهم حتى غدا الأحد لحين قيام محكمة استئناف السويس بالفصل فى طلب النيابة بالاستئناف على قرار الإفراج.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس تلقى إخطارًا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية بقيام مواطنين بتحرير محاضر تتهم الدكتور " أ . ع " مالك مستشفى خاصة بمنطقة المحروسة بالملاحة فى السويس يتهمون رئيس مجلس الإدارة بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه أموالهم تحت مزاعم توظيف أموالهم بالمستشفى.

وقام رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن السويس المقدم خالد عبد الناصر بضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة وإثبات أقوال مقدمى البلاغات، ثم قام بنقل المتهم إلى النيابة العامة بمجمع محاكم السويس وبعد التحقيق مع المتهم والاستماع إلى أقوال أطباء حرروا محاضر ضد الطبيب المتهم قررت النيابة حبسه.