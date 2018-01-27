video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 28 يناير 2018 03:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف: إقبال غير مسبوق على جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

السبت، 27 يناير 2018 11:00 م
الأوقاف: إقبال غير مسبوق على جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب محمد مختار جمعة وزير الأوقاف


كتب لؤى على
إضافة تعليق

صرح الدكتور أحمد على عجيبة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية، بأن جناح المجلس بمعرض الكتاب بصالة (٤) يشهد إقبالاً جماهيريًا غير مسبوق وأن نسبة مبيعات المجلس في اليوم الأول اقتربت من ثلاثة أضعاف متوسط مثيلة من المبيعات في الأعوام الماضية، نظرًا لما يقدمه المجلس هذا العام من باقات متنوعة من الإصدارات وما يقدمه من أسعار لا تنافس وخصومات كبيرة وهدايا قيمة، إضافة إلى مجموعة من أحدث إصداراته في مواجهة الفكر المتطرف.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأقاف يجدد الثقة فى وكيل وزارة أسيوط

وزارة الاوقاف

وزير الاوقاف

معرض الكتاب

المجلس الاعلى للشئون الاسلامية



لا تفوتك
الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق طلبا بمد فترة تلقى أوراق المرشحين

الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق طلبا بمد فترة تلقى أوراق المرشحين

وزير الخارجية لـON live: الإرهاب أصبح ضاغطا على كافة الدول الأفريقية

وزير الخارجية لـON live: الإرهاب أصبح ضاغطا على كافة الدول الأفريقية

الصين تطلق 60 قمرا صناعيا للفيديو عالى الدقة بحلول 2020

الصين تطلق 60 قمرا صناعيا للفيديو عالى الدقة بحلول 2020

رسميا.. محمد عطوة يرافق شيكابالا فى الرائد السعودى

رسميا.. محمد عطوة يرافق شيكابالا فى الرائد السعودى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة