الأوقاف: إقبال غير مسبوق على جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

الأوقاف: إقبال غير مسبوق على جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتابالسبت، 27 يناير 2018 11:00 م
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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صرح الدكتور أحمد على عجيبة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية، بأن جناح المجلس بمعرض الكتاب بصالة (٤) يشهد إقبالاً جماهيريًا غير مسبوق وأن نسبة مبيعات المجلس في اليوم الأول اقتربت من ثلاثة أضعاف متوسط مثيلة من المبيعات في الأعوام الماضية، نظرًا لما يقدمه المجلس هذا العام من باقات متنوعة من الإصدارات وما يقدمه من أسعار لا تنافس وخصومات كبيرة وهدايا قيمة، إضافة إلى مجموعة من أحدث إصداراته في مواجهة الفكر المتطرف.
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