الأمور المستعجلة تقضى بعدم الاختصاص فى دعوى حظر ترشح النواب بانتخابات الأندية





كتب كريم صبحى

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، بعدم الاختصاص فى الدعوى المقامة من المحامى محمد حامد سالم، وتطالب بحظر ترشح أعضاء مجلس النواب لانتخابات مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية.

حملت الدعوى رقم 2662 لسنة 2017، واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

وذكر مقيم الدعوى بأنه فوجئ بعدد كبير من أعضاء مجلس النواب بخوض ماراثون انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية، مثل النائب إلهامى عجينة ومحمد فرج عامر والنائبة رانيا علوانى وإسماعيل نصر الدين، مؤكدًا أن ترشح النواب لعضوية ورئاسة الأندية مخالف للقانون والدستور.