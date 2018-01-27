الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من العثور على جثث شرق ليبيا

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من العثور على جثث شرق ليبياالسبت، 27 يناير 2018 11:03 م
تفجير وقع فى بنغازى- أرشيفية
(رويترز)
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قالت الأمم المتحدة، إنها تشعر "بالجزع" مما يبدو أنه عمليات قتل انتقامية فى ليبيا، وذلك عقب ورود تقارير عن العثور على ثمانى جثث فى مدينتى درنة وبنغازي.
وقال سكان لرويترز إن 5 جثث عثر عليها فى حى الليثى فى بنغازى يوم الجمعة. وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعى ما بدا أنها جثث مشوهة وملطخة بالدماء.
ولم يتسن لرويترز التحقق من الصور بشكل مستقل ورفض مسؤولون أمنيون فى بنغازى التعليق.
وقالت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا على حسابها على تويتر "تعبر البعثة عن جزعها إزاء تقارير عن عمليات قتل انتقامية جديدة فى ليبيا فى 25 يناير. وتم العثور على ثلاث جثث فى درنة وخمس فى بنغازي."
وجاءت تلك التقارير بعد تفجير مزدوج بسيارتين ملغومتين فى بنغازى أسفر عن مقتل 35 شخصا وإصابة العشرات يوم الثلاثاء.
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