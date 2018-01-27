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خالد صلاح
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الأردن والسعودية يدينان تفجير كابول ويعزيان الرئيس الأفغانى

السبت، 27 يناير 2018 05:32 م
الأردن والسعودية يدينان تفجير كابول ويعزيان الرئيس الأفغانى انفجار كابول


أ ش أ
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت، برقية عزاء ومواساة للرئيس الأفغانى محمد أشرف غني، فى ضحايا الانفجار الذى وقع فى العاصمة كابول.

 

وأعرب الملك سلمان - بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" - قائلا "تلقينا ببالغ الألم والحزن نبأ الانفجار الذى وقع فى العاصمة كابول، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر هذا العمل الإجرامى الآثم، لنعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعب أفغانستان باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة.. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه".
 

وأكد خادم الحرمين الشريفين وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية فى وجه كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.

كما بعث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، بضحايا التفجير الإرهابي الذى وقع في العاصمة الأفغانية كابول، وأودى بحياة العشرات من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين.


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