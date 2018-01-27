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الأحد.. بعثة المعهد الفرنسى للآثار تبدأ حفائرها بمنطقة "جرزا" في الفيوم

السبت، 27 يناير 2018 06:00 ص
الأحد.. بعثة المعهد الفرنسى للآثار تبدأ حفائرها بمنطقة "جرزا" في الفيوم خالد العنانى وزير الآثار


الفيوم – رباب الجالى
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قال سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم، أن بعثة المعهد الفرنسى للآثار الشرقية تبدأ أعمالها فى منطقة جرزا بالفيوم الأحد القادم وتستمر حتى 21 فبراير.

ولفت الشورة لـ"اليوم السابع" إلى أن البعثة يرأسها الدكتور رولين وكانت بدأت أعمالها بالمنطقة منذ عامين فى عمليات مسح أثرى بالمنطقة وهذا هو الموسم الثانى لإستكمال أعمالهم.

وعن موقع منطقة جرزا قال مدير عام آثار الفيوم، أنها تقع شمال قرية الروبيات بمركز طامية بالقرب من طريق القاهرة / أسيوط الغربى، وأسسها بطليموس الثانى لتكون مستعمرة لجنوده وإسمها اليونانى "فيلادلفيا" وعثر بها على أرشيف شخص يدعى زينون كان يدير أملاك لأحد السادة والأرشيف يضم خطابات أعمال ترميم قام بها فى منزل هذا السيد ووجدوا فاتورة خاصة بالنقاش يطلب فيها أجره وعثر فيها على برديات أخرى تؤكد أن المدينة كانت مركزا زراعيا هاما فى العصر الروماني

وأشار سيد الشورة أنه يوجد أعمال أخرى لبعثة مصرية برئاسة الدكتور باسم جهاد تعمل فى المقابر جنوب المنطقة بالاضافة إلى حفائر منطقة آثار الفيوم لتوسعة الطريق الذى يصل طريق القاهرة. أسيوط ببيت الرى مسافة 1200 متر والذى عرضه حاليا خمسة أمتار وسيتم توسعته لـ 13 متر ويجريها كبير مفتشى الآثار بالفيوم عاشور خميس عباس وابراهيم على مفتش الآثار.


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