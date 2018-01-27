"اكتتاب الدولية للصناعات الدوائية" يتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل

الأسبوع الماضى..
"اكتتاب الدولية للصناعات الدوائية" يتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيلالسبت، 27 يناير 2018 11:14 م
تداول فى البورصة - صورة ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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تصدر حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 7988.1 ألف ورقة بقيمة قدرها 723.6 ألف جنيه خلال شهر الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
وأضاف تقرير البورصة، أن شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 4834.7 ألف ورقة، بقيمة قدرها 1374.2 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث الشركة الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، بحجم تداول بلغ 1721.3 ألف ورقة، وبقيمة 2136.1 ألف جنيه.
وجاءت شركتا يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى ، انترناشيونال بيزنس كوربورشين فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 3 آلاف ورقة، وبقيمة 21.9 ألف جنيه، 2 ألف ورقة، وبقيمة 5.3 ألف جنيه، على التوالى.
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