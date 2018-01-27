افتتاح أحدث وحدة لقسطرة القلب والسكتة الدماغية بمستشفى سموحة الجامعى

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم السبت اجتماعا موسعا ضم جميع قيادات المؤسسات الصحية بالمحافظة على رأسهم الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، والدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، و الدكتور محمود الكسباني مدير التأمين الصحي بالإسكندرية و أعضاء مجلس النواب ، وذلك لمناقشة أهم المشكلات التي تواجه قطاع الصحة مع محاولة التوصل إلى حلول لها للنهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.

وخلال الاجتماع ، أكد المحافظ أن تكاتف وتعاون جميع الجهات هدفه الأساسي هو صالح المواطن السكندرى، مشيرا إلى أن قطاع الصحة من القطاعات المهمة التي توليه الدولة اهتماما كبيرا لذا نهدف من هذا اللقاء استعراض ملخص للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين و المشكلات التى يواجهها قطاع الصحة، مؤكدا أن وزارة الصحة بالتعاون مع المحافظة و جامعة الإسكندرية تعمل على تكميل بعضها البعض.

وأوضح عميد كلية طب الإسكندريه أنه من المقرر في خلال الفترة المقبلة افتتاح أحدث وحدة قسطرة القلب بتكلفة 15 مليون جنيه و كذلك افتتاح وحدة القسطرة المخية والسكتة الدماغية بمستشفى سموحة الجامعي ، وقد تم زيادة عدد الحضانات في المستشفيات الجامعية لتصل إلى 114 حضانه منها 77 حضانة بمستشفى الشاطبي و40 حضانة أخرى بمستشفى سموحة ، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من العناية المركزة بمستشفى سموحة وقد تم عمل إنذار مبكر وتركيب كاميرات مراقبه لمتابعة حالة المرضى.

وأوضح سلطان أن جامعة الإسكندرية هي بيت الخبرة الأول للمحافظة والتي نعتمد عليه في حل العديد من المشكلات كما أن كلية طب جامعة الإسكندرية تضم 10 مستشفيات معنية بتقديم الخدمة الطبية لسكان 4 محافظات هي الإسكندرية و مرسى مطروح و البحيرة وبعض قرى كفر الشيخ، وعلى الرغم من أن دور مستشفيات كلية طب هو دور تعليمي في الأساس لكن نظرا لكثرة المرضى أدى ذلك أن مستشفيات الجامعة أصبحت تستقبل جميع أنواع الحالات و بكثافات عالية مما يؤدي إلى زيادة العبء على طاقم المستشفيات والمعدات المتواجدة بها ،مما يؤدى إلى أنه من الممكن أن يتجاوز عدد المترددين على المستشفيات الجامعة خلال العام مليون مواطن وخاصة فى أقسام الطوارئ، و هذا يؤدى بالتأكيد إلى بعض القصور .

وأشار عميد كلية طب أن الموازنة المخصصة للمستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية بلغت 633 مليونا و480 ألف جنيه ينفق منها 413 مليون جنيه مرتبات فقط ، وتم تخصيص 215 مليون للمستلزمات الطبية وتوفير الأدوية والصيانة ،وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لم يتم زيادة قيمة الخدمة التى يدفعها المواطن، مشيرا إلى أن مشكلة عدم توفر أطقم تمريض بالشكل الكافي من أهم المشكلات التي تواجه المستشفيات الجامعية، موضحا أن المستشفيات بحاجة إلى ما يقرب من 1315 ممرضة لتشغيل المستشفيات بالكفاءة المطلوبة.

وعلى الصعيد ذاته، أكد سلطان أن افتتاح أحدث وحدة لقسطرة القلب ووحدة القسطرة المخية والسكتة الدماغية بمستشفى سموحة الجامعي و زيادة عدد الحضانات إلى 114 حضانة هى من أفضل الإنجازات التي تمت للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للأهالى، مؤكدا أن الاسكندرية بحاجة إلى دعم كبير من المجتمع المدنى فإن المواطن البسيط لا يستطيع تحمل نفقات العلاج الباهظة .