ارتفاع ضحايا حادث كفر الدوار لـ7 وفيات.. واشتعال النيران فى سيارتين

ارتفاع ضحايا حادث كفر الدوار لـ7 وفيات.. واشتعال النيران فى سيارتينالسبت، 27 يناير 2018 08:56 م
حادث - أرشيفية
البحيرة جمال أبو الفضل ناصر جودة
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ارتفعت أعداد ضحايا حادث كفر الدوار إلى 7 وفيات، وأصيب اثنان آخرين، جراء تصادم العديد من السيارات بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى، اليوم السبت، أمام قرية معمل الزجاج بمركز كفر الدوار، واشتعال النيران بسيارتين.
كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من العميد جمال يس مدير الحماية المدنية بالحادث وتبين من الفحص تصادم عدة سيارات بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى أمام قرية معمل الزجاج بمركز كفر الدوار واشتعال النيران بسيارتين بيجو وأخرى نقل، وأسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص وإصابة شخصين. تم نقل الجثث لمشرحة مستشفى كفر الدوار، والمصابين لذات المستشفى، وهرعت سيارات الحماية المدنية لمكان الحادث فى محاولة للسيطرة على الحريق.
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