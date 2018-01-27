احتجاجات بنيويورك ضد قرار ترامب بحظر السفر على 6 دول ذات أغلبية مسلمة

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شهدت مدينة نيويورك الأمريكية احتجاجات مناهضة لقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بحظر السفر على ست دول ذات أغلبية مسلمة، فى الوقت الذى وافقت فيه المحكمة العليا الأمريكية على البت فى مدى قانونية هذا القرار فى شهر أبريل القادم.



ورصدت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية - على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت - تشكيل سلسلة بشرية لمتظاهرين من مختلف الأديان تطوق مسلمين أثناء أدائهم الصلاة؛ وذلك لحمايتهم أثناء المشاركة فى التظاهرة الاحتجاجية ضد قانون حظر السفر الذى أصدره ترامب.



وأضافت الصحيفة أن جماعات دينية نظمت مظاهرة بحديقة "واشنطن سكوير بارك" فى مدينة نيويورك الأمريكية؛ احتجاجا على سعى إدارة ترامب الحثيث لتقنين قرار حظر السفر على مواطنى عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة ومنعهم من دخول الولايات المتحدة.



ولفتت الصحيفة إلى أن المظاهرات المناوئة لقرار حظر السفر، بدأت بعد عام من إصدار ترامب لأول قرار تنفيذى له بشأن حظر السفر، وهو القرار الذى عرقلته محاكم أمريكية.



وكانت المحكمة العليا الأمريكية وافقت، فى وقت سابق من الأسبوع الجاري، على البت فى مدى قانونية ثالث وأحدث نسخة معدلة من قرار حظر السفر الأمريكي، والذى يحظر دخول مواطنى ست دول ذات أغلبية مسلمة هى (إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد) إلى الولايات المتحدة، عوضا عن سبع دول نصت عليها نسخة القرار الأولى.



وستستمع المحكمة، والتى ينتمى أغلب قضاتها للمحافظين، إلى حجج أطراف النزاع القانونى فى شهر أبريل القادم، بحيث تصدر حكما بحلول نهاية شهر يونيو القادم، بشأن ما إذا كان هذا القرار ينتهك قانون الهجرة الاتحادي، أو ينتهك بندا فى الدستور الأمريكى يحظر التفرقة على أساس الدين من عدمه.