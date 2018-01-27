إيران تؤكد اعتقال أعضاء فى تنظيم داعش





(أ ف ب)

أعلن الحرس الثورى الإيرانى، اليوم السبت، اعتقال أعضاء فى تنظيم إثر مواجهات على الحدود الغربية للبلاد بحسب موقع "الصباح نيوز".

وجاء فى بيان نشره الموقع "أن معظم اعضاء المجموعة الارهابية الذين دخلوا الأراضى الإيرانية من غرب البلاد، اعتقلوا بعد مواجهات" وقعت صباح السبت.

وفى السابع من يونيو 2017 استهدف اعتداءان مجلس الشورى الإيرانى وضريح الإمام الخمينى فى طهران وسفرا عن سقوط 17 قتيلا وعشرات الجرحى. واعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما، وكانا اول هجومين يعلن التنظيم المتطرف مسؤوليته عنهما فى إيران.

وتقدم طهران مساعدة عسكرية للحكومتين السورية والعراقية لمحاربة تنظيم داعش وأرسلت إلى البلدين مستشارين عسكريين و"متطوعين".

وفى الأشهر الأخيرة أعلنت السلطات اعتقال عشرات الأشخاص يشتبه بانتمائهم الى تنظيم داعش فى مناطق مختلفة من البلاد.